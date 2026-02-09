桃園市政府消防局大林分隊隊員馮仲毅114年度成功救回8人康復出院。圖：大林分隊提供

桃園市政府消防局大林分隊救護實力驚人，隊員馮仲毅在2025年展現卓越急救技術，於一整年的救護勤務中，成功協助8名到院前心肺功能停止（OHCA）的患者恢復健康並順利出院。根據統計，馮仲毅去年執行的OHCA救護案件成功率高達26.66%，數值約為2024年全台平均康復出院率6.76%的3.9倍，優異表現被譽為「救護戰神」。

桃園市政府消防局大林分隊隊員馮仲毅114年度成功救回8人康復出院。圖：大林分隊提供

馮仲毅在2025年共執行292件救護勤務，其中有30件屬於OHCA案件。在這些與死神拔河的關鍵時刻，共有8名患者不僅恢復呼吸心跳，更以「大腦功能良好（CPC 1）」的狀態重返社會。所謂CPC 1是指患者意識清楚且腦部功能未受損，能完全自理生活。相較於美國心臟協會研究指出OHCA患者整體存活率僅約10%，且神經功能完好的出院比例極低，馮仲毅接近27%的康復率，實屬罕見紀錄。

桃園市政府消防局近年推動高品質CPR與團隊資源管理（TRM）訓練的卓越成效。圖：大林分隊提供

大林分隊分隊長李安邦分析，搶救生命的關鍵在於完整的「生命之鏈」。從民眾即時報案、119指揮中心派遣員透過電話進行DA-CPR（線上指導心肺復甦術），到救護人員抵達現場精確處置，以及最後醫院端的醫療照護，各環節缺一不可。李安邦指出，這不僅是隊員個人的努力，也驗證了消防局近年推動高品質CPR與團隊資源管理（TRM）訓練的成果。

馮仲毅在救護現場憑藉冷靜判斷力與技術，實踐「如果不放棄，就有奇蹟」的信念。桃園市消防局對此表示，將持續提升基層同仁的急救技能，每月透過醫療品管會議進行案例分析與數據反饋，並透過獎勵機制表揚優秀救護人員，激勵團隊持續守護桃園市民的生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防隊員馮仲毅2025年救活8人 康復出院成功率遠超全國平均