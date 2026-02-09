快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

中壢3派出所長履新！分局長林鼎泰勉勵深化為民服務品質

桃園電子報／ 桃園電子報

S 21004319 0
桃園市中壢警分局於日舉行龍興、文化及大崙派出所新任所長布達典禮圖：警方提供

桃園市中壢警分局於近日舉行龍興、文化及大崙派出所新任所長布達典禮，由中壢分局長林鼎泰主持典禮並勉勵新任所長到任履新。現場各級民意代表、警友辦事處及五大民力等重要幹部到場觀禮，場面隆重熱絡，展現地方各界對警察工作的高度支持與肯定。

S 21004315 0
林鼎泰期勉新任所長秉持專業與熱忱，無縫接軌各項警政作為。圖：警方提供

此次人事異動是因原龍興派出所所長黃冠貿陞任警察局公共關係室警務正，其遺缺經桃園市警察局整體檢討後辦理調陞、派；其中，原文化派出所警務員兼所長賴柏仁調派擔任龍興派出所所長，原大崙派出所警務員兼所長楊宗儒調派擔任文化派出所所長，原平鎮分局偵查隊副隊長王昇鈞調派擔任大崙派出所所長；另原中壢派出所副所長黃彥捷陞任警察局犯罪預防科警務員。

林鼎泰表示，中壢區為桃園市重要政經、交通與人口匯集核心，轄內大專院校、工業區、商圈及重劃區林立，各項活動頻繁，治安與交通勤務相對繁重。派出所所長身為第一線指揮核心，除須迅速掌握轄區特性外，更須整合警力與民力，因地制宜推動打詐、防制犯罪及交通安全工作，確保民眾生命財產安全。

林鼎泰也期勉新任所長秉持專業與熱忱，無縫接軌各項警政作為，持續深化為民服務品質，攜手地方力量共同守護轄區治安，營造安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢3派出所長履新！分局長林鼎泰勉勵深化為民服務品質

延伸閱讀：

  1. 謝祖武代言「熟男安心感」 出道四十年零負評
  2. 「2025桃園萬聖城。魔蛛古堡」開城囉！「魔蛛古堡寶藏箱」等你來尋寶

桃園 中壢 警察
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節將至中壢公所與仁海宮暖心送禮券、物資1875戶受惠

討債擄人！中壢警1小時內兩地救出一家3口 逮9嫌1未成年

加重罰中壢首周44件 少年無照騎爸車這原因罰父子7.2萬

無照新制上路首週 中壢17歲少年違規騎車挨罰7.2萬元

相關新聞

北市信義區工安意外！工人12樓墜落7樓鷹架 意識清楚送醫急救

台北市信義區和平東路3段某建案工地發生工安意外，64歲工人林姓男子今上午9時許施工時，從12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。