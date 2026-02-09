嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫少年參與，共同展現迷途少年重新出發的成果。縣長翁章梁表示，每個人出生的環境無法選擇，但人生是可以選擇的，警察不僅是維持社會秩序，更要透過陪伴與輔導，拉少年一把並回歸正軌。

這項方案推動至今已滿2年，由警察局少年警察隊結合少年輔導委員會及在地業者，協助曾有偏差行為或因家庭困境誤入歧途的少年媒合工作。警政及輔導人員全程陪同面試與就業，擔任雇主與少年間的溝通橋梁，即時解決問題並減少中途放棄或再犯風險。

翁章梁頒發感謝狀，他提到毒品危害巨大，曾聽聞有地位的人物吸毒後淪為四處借錢、人見人躲的窘境，因此毒品絕對不能碰。翁章梁說，當少年在成長過程感到徬徨時，警察局連結企業界提供穩定就業機會，這對挽救年輕人未來並導向正向人生非常重要。

一名少年代表分享心路歷程表示，謝謝業主給予工作機會與信任，讓他體會到只要願意學習就能擁有一技之長，也謝謝警察與輔導人員陪伴家庭度過低潮。麵食鍋物店楊姓老闆表示，許多少年只是較早面對困難或環境複雜，提供機會是為了讓他們知道自己在社會有價值，建立自信。