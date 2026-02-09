快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫少年參與，共同展現迷途少年重新出發的成果。縣長翁章梁表示，每個人出生的環境無法選擇，但人生是可以選擇的，警察不僅是維持社會秩序，更要透過陪伴與輔導，拉少年一把並回歸正軌。

這項方案推動至今已滿2年，由警察局少年警察隊結合少年輔導委員會及在地業者，協助曾有偏差行為或因家庭困境誤入歧途的少年媒合工作。警政及輔導人員全程陪同面試與就業，擔任雇主與少年間的溝通橋梁，即時解決問題並減少中途放棄或再犯風險。

翁章梁頒發感謝狀，他提到毒品危害巨大，曾聽聞有地位的人物吸毒後淪為四處借錢、人見人躲的窘境，因此毒品絕對不能碰。翁章梁說，當少年在成長過程感到徬徨時，警察局連結企業界提供穩定就業機會，這對挽救年輕人未來並導向正向人生非常重要。

一名少年代表分享心路歷程表示，謝謝業主給予工作機會與信任，讓他體會到只要願意學習就能擁有一技之長，也謝謝警察與輔導人員陪伴家庭度過低潮。麵食鍋物店楊姓老闆表示，許多少年只是較早面對困難或環境複雜，提供機會是為了讓他們知道自己在社會有價值，建立自信。

現場另有少年展示職場學習成果，親自料理甕仔雞邀請翁章梁、警察局長及來賓品嘗。警察局長瑞麟表示，警察工作除治安與偵查，也肩負社會關懷責任，透過方案讓少年感受社會接納，從源頭落實犯罪預防。

少年職場特訓料理甕仔雞成果吸睛，嘉縣府與企業攜手點亮少年光明燈。記者李宗祐／攝影
少年職場特訓料理甕仔雞成果吸睛，嘉縣府與企業攜手點亮少年光明燈。記者李宗祐／攝影
少年職場特訓料理甕仔雞成果吸睛，嘉縣府與企業攜手點亮少年光明燈。記者李宗祐／攝影
少年職場特訓料理甕仔雞成果吸睛，嘉縣府與企業攜手點亮少年光明燈。記者李宗祐／攝影
嘉縣警局舉辦光明燈計畫回饋活動，縣長翁章梁頒獎感謝14名業者熱心參與並合影留念。記者李宗祐／攝影
嘉縣警局舉辦光明燈計畫回饋活動，縣長翁章梁頒獎感謝14名業者熱心參與並合影留念。記者李宗祐／攝影

警察 翁章梁
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉縣喵星人認養抽籤中籤率僅0.65% 翁章梁抽出29名天選之人

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

2026台灣燈會 嘉縣府舉辦防災應變演練確保參觀安全

相關新聞

北市信義區工安意外！工人12樓墜落7樓鷹架 意識清楚送醫急救

台北市信義區和平東路3段某建案工地發生工安意外，64歲工人林姓男子今上午9時許施工時，從12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。