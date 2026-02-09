快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，警方初步了解，駕駛疑似疲勞駕駛而肇禍，當下自行離去，警方已通知到案說明。

這輛白色BMW「倒栽蔥」在新興巷旁水溝，車子衝落處圍欄恰巧又寫著「祝您旅途行車平安」，被民眾拍下影音上傳到網路平台，引發熱議。肇事影音也隨即曝光，只見BMW直接衝落排水溝，隔幾秒後駕駛打開車門，後自行離去。

警方表示，8日清晨4點多有民眾報案有車輛掉落排水溝，員警到達現場時已不見駕駛，事後連繫到車主，車主表示，車子是兒子陳男（33歲）駕駛，初步了解陳男疑似疲勞駕駛而肇禍，已脫困自行返家，因當時天黑，要等天亮才要連絡吊車來處理，車禍真正原因警方釐清中。

大村鄉新興巷被民眾發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，駕駛疑似疲勞駕駛而肇禍。圖／民眾提供
大村鄉新興巷被民眾發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，駕駛疑似疲勞駕駛而肇禍。圖／民眾提供

BMW 排水溝 網路
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

早已停產的BMW 6 Series GT 在2025年竟還售出2輛新車？

新開幕麻辣鍋品牌嘉義店 遭網友踢爆店前水溝冒黃油環保局稽查

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

相關新聞

北市信義區工安意外！工人12樓墜落7樓鷹架 意識清楚送醫急救

台北市信義區和平東路3段某建案工地發生工安意外，64歲工人林姓男子今上午9時許施工時，從12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。