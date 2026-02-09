聽新聞
影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光
彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，警方初步了解，駕駛疑似疲勞駕駛而肇禍，當下自行離去，警方已通知到案說明。
這輛白色BMW「倒栽蔥」在新興巷旁水溝，車子衝落處圍欄恰巧又寫著「祝您旅途行車平安」，被民眾拍下影音上傳到網路平台，引發熱議。肇事影音也隨即曝光，只見BMW直接衝落排水溝，隔幾秒後駕駛打開車門，後自行離去。
警方表示，8日清晨4點多有民眾報案有車輛掉落排水溝，員警到達現場時已不見駕駛，事後連繫到車主，車主表示，車子是兒子陳男（33歲）駕駛，初步了解陳男疑似疲勞駕駛而肇禍，已脫困自行返家，因當時天黑，要等天亮才要連絡吊車來處理，車禍真正原因警方釐清中。
