影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，警方初步了解，駕駛疑似疲勞駕駛而肇禍，當下自行離去，警方已通知到案說明。

這輛白色BMW「倒栽蔥」在新興巷旁水溝，車子衝落處圍欄恰巧又寫著「祝您旅途行車平安」，被民眾拍下影音上傳到網路平台，引發熱議。肇事影音也隨即曝光，只見BMW直接衝落排水溝，隔幾秒後駕駛打開車門，後自行離去。