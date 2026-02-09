台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警...燒雜草及廢棄物

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物。記者袁志豪／翻攝 台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車（含9台水庫車）、空拍機一台、警消30人趕往，並通知環保局加派水箱車及怪手支援處理；於9時43分出水搶救，10時53分撲滅火勢，無人傷亡。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期場傳火警，濃煙漫天；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，本月5日二期場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，所幸4次都無人傷亡。