快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

聽新聞
0:00 / 0:00

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警...燒雜草及廢棄物

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車（含9台水庫車）、空拍機一台、警消30人趕往，並通知環保局加派水箱車及怪手支援處理；於9時43分出水搶救，10時53分撲滅火勢，無人傷亡。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期場傳火警，濃煙漫天；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，本月5日二期場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，所幸4次都無人傷亡。

今天再三期場傳火警，消防局指出，經分隊趕往，確認現場燃燒雜草與廢棄物，消防加派飛手、水庫車，環保局調派3台怪手支援，10時5分侷限火勢，10時41分無人機起飛；環保局於10時34分確認火災無影響空品，暫不需發布cbs，目前火勢已撲滅，後續交由環保局處理。

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物。記者袁志豪／翻攝

環保局 火災 台南
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

宜蘭市民宅火警！救出一男子OHCA 疑似尚有1人受困

非洲豬瘟後遺症解方 彰化開放事業廚餘直送焚化廠

影／台中安養中心碎紙機突氣爆釀一傷 原來是丁烷潤滑油釀禍

相關新聞

嚇到波麗士！新竹貨車「迎面衝撞」派出所 撞擊力道驚人車頭全毀

50歲史姓男子今天上午10點45分左右駕駛貨運車行經新竹市區，期間疑似精神不濟，竟直接將貨車撞往東門派出所前，隨後迎面撞...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警...燒雜草及廢棄物

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車（含9...

有什麼深仇大恨？過年前愛車停台中車窗被砸爛 警：已鎖定對象

台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Thread...

影／男欠債1萬持刀搶五股超商 「拿贓款還錢」遭拒收...走投無路投案

新北市36歲張男向友人借了1萬元還不出，昨晚8時許喝酒壯膽後持西瓜刀闖入五股區1間超商搶得3萬元後逃離。張男隨後至友人店...

尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

農曆新年將至，很多公司行號都辦理尾牙，台中市第四警分局大墩所在上周，接獲好心市民拾獲紅包一個，紅包封面寫有「參獎」字樣，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。