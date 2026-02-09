有什麼深仇大恨？過年前愛車停台中車窗被砸爛 警：已鎖定對象
台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Threads抱怨「到底有什麼深仇大恨啊」，第三警分局表示，已接獲報案，據了解可能是債務糾紛引發，已鎖定特定對象查緝。
第三警分局在昨晚10時許接獲王姓男子（33歲）報案，王男停在南區五權南路與忠明南路的轎車，車窗遭不明人士砸毀。
警方依規定受理後，展開調查，此案疑為金錢債務糾紛造成，目前鎖定涉案人是開車到場，犯案人有一人，已鎖定特定對象，全案將依恐嚇、毀損等罪方向偵辦。
第四警分局呼籲，遇有爭議應理性溝通或循合法管道處理，切勿因一時衝動而觸發；警方對任何犯罪零容忍，均依法偵辦，以維護社會秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。