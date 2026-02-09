有什麼深仇大恨？過年前愛車停台中車窗被砸爛 警：已鎖定對象

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Threads抱怨「到底有什麼深仇大恨啊」，第三警分局表示，已接獲報案，據了解可能是債務糾紛引發，已鎖定特定對象查緝。

第三警分局在昨晚10時許接獲王姓男子（33歲）報案，王男停在南區五權南路與忠明南路的轎車，車窗遭不明人士砸毀。

警方依規定受理後，展開調查，此案疑為金錢債務糾紛造成，目前鎖定涉案人是開車到場，犯案人有一人，已鎖定特定對象，全案將依恐嚇、毀損等罪方向偵辦。

第四警分局呼籲，遇有爭議應理性溝通或循合法管道處理，切勿因一時衝動而觸發；警方對任何犯罪零容忍，均依法偵辦，以維護社會秩序。

