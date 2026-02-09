快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男欠債1萬持刀搶五股超商 「拿贓款還錢」遭拒收...走投無路投案

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲張男向友人借了1萬元還不出，昨晚8時許喝酒壯膽後持西瓜刀闖入五股區1間超商搶得3萬元後逃離。張男隨後至友人店面欲還款，友人詢問後得知錢是搶來的不願收款，張男自知難逃法網向巡邏警投案，警方詢後將依強盜罪嫌送辦。

據了解，有多項前科的張姓男子因經濟狀況不佳缺錢花用，日前向在五股區經營美容店的46歲女性友人借了1萬元。但張男因無業無力償還，昨天晚間喝酒壯膽後，持西瓜刀徒步來到五股區成泰路三段1間超商，走進櫃檯向2名店員及結帳顧客持刀揮舞稱「我不會殺你們」，要求店員打開收銀機離開櫃台。

店員擔心安全只得照做，張男自行取走收銀機內約3萬元鈔票後離開，犯案時間不到2分鐘。張男7分鐘後來到友人開設的美容院表示要還錢，在友人詢問下坦承錢是搶來的，友人知情後不願收款，張男在店內換裝後搭計程車離開，至五股區中興路一段欲找友人協助未果，再搭計程車逃逸。

蘆洲警方接獲報案調閱監視器鎖定張男涉案，通報多個派出所攔截圍捕，張男因求助無門走投無路，且自知已遭警方鎖定，今天凌晨12時40分搭計程車行經疏洪一路、疏洪十路看見巡邏車經過，便下車向警方投案。

警方在張男身上查扣贓款2萬8千餘元，張男自稱得手3萬元，坐計程車花了1000元，買檳榔及吃東西花了200元，警方詢後將依強盜罪嫌將張男送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方將涉嫌<a href='/search/tagging/2/搶劫' rel='搶劫' data-rel='/2/103692' class='tag'><strong>搶劫</strong></a>的36歲張男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方將涉嫌搶劫的36歲張男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
張男犯案後持刀逃逸。圖／民眾提供
張男犯案後持刀逃逸。圖／民眾提供
張男搭計程車見到巡邏警自行投案。記者黃子騰／翻攝
張男搭計程車見到巡邏警自行投案。記者黃子騰／翻攝

店員 搶劫 超商
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

持刀闖五股超商脅店員強搶2萬元 搶匪4小時後投案

五股超商深夜驚傳搶案 男子持刀脅店員強搶2萬元 警鎖定追緝中

新莊夜晚傳死亡車禍 計程車疑違規迴轉 騎士猛撞噴飛慘死

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

相關新聞

影／男欠債1萬持刀搶五股超商 「拿贓款還錢」遭拒收...走投無路投案

新北市36歲張男向友人借了1萬元還不出，昨晚8時許喝酒壯膽後持西瓜刀闖入五股區1間超商搶得3萬元後逃離。張男隨後至友人店...

持刀闖五股超商脅店員強搶2萬元 搶匪4小時後投案

新北市五股區發生持刀搶劫案。36歲張男昨晚8時許闖入五股區成泰路三段1間超商，涉嫌持刀威脅店員搶得約2萬元現金後徒步逃逸...

尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

農曆新年將至，很多公司行號都辦理尾牙，台中市第四警分局大墩所在上周，接獲好心市民拾獲紅包一個，紅包封面寫有「參獎」字樣，...

宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為3樓建築全面起火燃燒，濃煙烈焰衝天。消防人員先在1樓救出1名男性已經OHCA...

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

台北市北投區某溫泉湯屋傍晚5時許有1男1女倒臥客房浴室，救護人員發現女子已明顯死亡，未送醫，將男子送往台北榮總急救，晚間...

新莊夜晚傳死亡車禍 計程車疑違規迴轉 騎士猛撞噴飛慘死

新北市新莊區今晚9時許發生死亡車禍，48歲許男駕駛多元化計程車行經新莊區新樹地下道平面車道時，於地下道出口欲迴轉，此時4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。