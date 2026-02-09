影／男欠債1萬持刀搶五股超商 「拿贓款還錢」遭拒收...走投無路投案

新北市36歲張男向友人借了1萬元還不出，昨晚8時許喝酒壯膽後持西瓜刀闖入五股區1間超商搶得3萬元後逃離。張男隨後至友人店面欲還款，友人詢問後得知錢是搶來的不願收款，張男自知難逃法網向巡邏警投案，警方詢後將依強盜罪嫌送辦。

據了解，有多項前科的張姓男子因經濟狀況不佳缺錢花用，日前向在五股區經營美容店的46歲女性友人借了1萬元。但張男因無業無力償還，昨天晚間喝酒壯膽後，持西瓜刀徒步來到五股區成泰路三段1間超商，走進櫃檯向2名店員及結帳顧客持刀揮舞稱「我不會殺你們」，要求店員打開收銀機離開櫃台。

店員擔心安全只得照做，張男自行取走收銀機內約3萬元鈔票後離開，犯案時間不到2分鐘。張男7分鐘後來到友人開設的美容院表示要還錢，在友人詢問下坦承錢是搶來的，友人知情後不願收款，張男在店內換裝後搭計程車離開，至五股區中興路一段欲找友人協助未果，再搭計程車逃逸。

蘆洲警方接獲報案調閱監視器鎖定張男涉案，通報多個派出所攔截圍捕，張男因求助無門走投無路，且自知已遭警方鎖定，今天凌晨12時40分搭計程車行經疏洪一路、疏洪十路看見巡邏車經過，便下車向警方投案。

警方在張男身上查扣贓款2萬8千餘元，張男自稱得手3萬元，坐計程車花了1000元，買檳榔及吃東西花了200元，警方詢後將依強盜罪嫌將張男送辦。