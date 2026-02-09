尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

台中市呂姓男子遺失尾牙抽獎紅包，熱心市民拾獲後，警方順利查出是呂男遺失，聯絡領回。圖／第四警分局提供 農曆新年將至，很多公司行號都辦理尾牙，台中市第四警分局大墩所在上周，接獲好心市民拾獲紅包一個，紅包封面寫有「參獎」字樣，裝有1萬2000元，警員判斷應是民眾遺失尾牙抽獎紅包，警員判斷應是拾獲地點附近的婚宴會館辦理尾牙活動，查詢附近會館、餐廳後，順利聯絡上呂姓男子，讓他重拾尾牙紅包。

第四警分局大墩所在2日接獲熱心市民拾得遺失物，該市民在南屯區大墩南路段附近，發現地上有一包印有「參獎」字樣的紅包袋，裡頭裝有1萬2000元現金，擔心失主心急如焚，立刻將紅包送到派出所。

警員楊景智受理後，判斷現正值年末尾牙旺季，研判失主極可能是到附近參加公司尾牙或聚餐的民眾，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，隨即主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢。

果然不出所料，經館方確認，短短20分鐘內，順利聯繫上呂姓男子（36歲），對方得知「消失的參獎紅包」找回來了欣喜若狂，主動表示想向拾得民眾表達感謝之意。

員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝，讓現場氣氛相當溫馨。