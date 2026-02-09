快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市呂姓男子遺失<a href='/search/tagging/2/尾牙' rel='尾牙' data-rel='/2/103645' class='tag'><strong>尾牙</strong></a>抽獎<a href='/search/tagging/2/紅包' rel='紅包' data-rel='/2/110614' class='tag'><strong>紅包</strong></a>，熱心市民拾獲後，警方順利查出是呂男遺失，聯絡領回。圖／第四警分局提供
台中市呂姓男子遺失尾牙抽獎紅包，熱心市民拾獲後，警方順利查出是呂男遺失，聯絡領回。圖／第四警分局提供
農曆新年將至，很多公司行號都辦理尾牙，台中市第四警分局大墩所在上周，接獲好心市民拾獲紅包一個，紅包封面寫有「參獎」字樣，裝有1萬2000元，警員判斷應是民眾遺失尾牙抽獎紅包，警員判斷應是拾獲地點附近的婚宴會館辦理尾牙活動，查詢附近會館、餐廳後，順利聯絡上呂姓男子，讓他重拾尾牙紅包。

第四警分局大墩所在2日接獲熱心市民拾得遺失物，該市民在南屯區大墩南路段附近，發現地上有一包印有「參獎」字樣的紅包袋，裡頭裝有1萬2000元現金，擔心失主心急如焚，立刻將紅包送到派出所。

警員楊景智受理後，判斷現正值年末尾牙旺季，研判失主極可能是到附近參加公司尾牙或聚餐的民眾，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，隨即主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢。

果然不出所料，經館方確認，短短20分鐘內，順利聯繫上呂姓男子（36歲），對方得知「消失的參獎紅包」找回來了欣喜若狂，主動表示想向拾得民眾表達感謝之意。

員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝，讓現場氣氛相當溫馨。

第四警分局表示，年末聚餐、尾牙活動頻繁，民眾在歡慶之餘應留意隨身財物，務必妥善保管，適逢115年加強重要節日安全維護工作期間，民眾參加餐敘飲宴、切勿酒後開車；此外，本分局為貫徹公務員廉政倫理規範，要求所屬落實「不送禮、不收禮」、 「拒絕關說請託，守住廉政底線」，以建構優質公務環境，安心過好年。

台中市呂姓男子遺失尾牙抽獎紅包，熱心市民拾獲後，警方順利查出是呂男遺失，聯絡領回。圖／第四警分局提供
台中市呂姓男子遺失尾牙抽獎紅包，熱心市民拾獲後，警方順利查出是呂男遺失，聯絡領回。圖／第四警分局提供

紅包 尾牙 餐廳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

尾牙獲贊助應列收入報稅 出錢捐贈列報為交際費

「妖姬歌后」歷經破產輕生得帕金森氏症 現身尾牙閃亮登場

疑工程承包舊恨加尾牙敬酒起口角 老闆吃到一半遭痛毆押走後丟包

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

相關新聞

持刀闖五股超商脅店員強搶2萬元 搶匪4小時後投案

新北市五股區發生持刀搶劫案。36歲張男昨晚8時許闖入五股區成泰路三段1間超商，涉嫌持刀威脅店員搶得約2萬元現金後徒步逃逸...

尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

農曆新年將至，很多公司行號都辦理尾牙，台中市第四警分局大墩所在上周，接獲好心市民拾獲紅包一個，紅包封面寫有「參獎」字樣，...

宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為3樓建築全面起火燃燒，濃煙烈焰衝天。消防人員先在1樓救出1名男性已經OHCA...

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

台北市北投區某溫泉湯屋傍晚5時許有1男1女倒臥客房浴室，救護人員發現女子已明顯死亡，未送醫，將男子送往台北榮總急救，晚間...

新莊夜晚傳死亡車禍 計程車疑違規迴轉 騎士猛撞噴飛慘死

新北市新莊區今晚9時許發生死亡車禍，48歲許男駕駛多元化計程車行經新莊區新樹地下道平面車道時，於地下道出口欲迴轉，此時4...

五股超商深夜驚傳搶案 男子持刀脅店員強搶2萬元 警鎖定追緝中

新北市五股區昨天深夜發生持刀搶劫案。位於五股區成泰路三段1間超商，昨晚8時許突然有1名男子闖入，持刀威脅店員搶得約2萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。