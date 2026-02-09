持刀闖五股超商脅店員強搶2萬元 搶匪4小時後投案
新北市五股區發生持刀搶劫案。36歲張男昨晚8時許闖入五股區成泰路三段1間超商，涉嫌持刀威脅店員搶得約2萬元現金後徒步逃逸。蘆洲警分局獲報後通知多個派出所展開攔截圍捕，張男自知難逃法網，今天凌晨12時許投案，警方目前正偵訊釐清中。
蘆洲警分局昨晚8時許接獲報案，五股區成泰路三段1間超商遭男子持刀搶劫，警員獲報迅速趕抵現場，經查該名男子進入超商後，直接到櫃台掏出刀械，威脅店員交付收銀機內現金，店員擔心安全只得交付約2萬元現金，男子得手後立即徒步逃離。
警方經詢問被害人後確認現場並無人員受傷，立即調閱監視器並通知鑑識人員到場採證，鎖定36歲張男涉案，通報多個派出所攔截圍捕。張男見難逃法網，今天凌晨12時許主動投案，目前已被帶回警局偵訊，正深入釐清犯案動機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。