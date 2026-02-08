新莊夜晚傳死亡車禍 計程車疑違規迴轉 騎士猛撞噴飛慘死
新北市新莊區今晚9時許發生死亡車禍，48歲許男駕駛多元化計程車行經新莊區新樹地下道平面車道時，於地下道出口欲迴轉，此時47歲吳男騎機車駛出地下道，反應不及直接撞上，吳男胸部重創當場失去生命跡象，送醫不治，確切肇責歸屬仍待釐清。
新莊警方今天間9時許接獲報案，新莊區新樹路366號新樹地下道前發生車禍事故，警方到場經查肇事的許男駕駛多元化計程車，沿新樹地下道平面道路往樹林方向行駛，行經該處時欲迴轉往新莊方向，與騎機車出地下道的吳男發生碰撞。
巨大撞擊力導致吳男當場噴飛倒臥在地，救護人員到場發現吳男胸部重創疑似血胸，現場已無生命跡象，經送往亞東醫院搶救後於10時許宣告不治。警方對肇事的許男實施酒測發現他酒測值為0，死亡的吳男已由醫院抽血檢驗以釐清是否涉及酒駕情形。
警方呼籲，駕駛人行經地下道及路口迴轉路段時，應減速慢行並注意來車動態，確實遵守標誌、標線及號誌指示，切勿搶快或違規行駛，以維護自身及其他用路人安全，避免憾事發生。
