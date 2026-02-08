宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為3樓建築全面起火燃燒，濃煙烈焰衝天。消防人員先在1樓救出1名男性已經OHCA；火勢控制後又在3樓發現另一名男子OHCA，被燒成焦黑，兩人都送醫搶救不治。

起火民宅位在巷子裡，附近鄰居表示，發生火警當下，聽到類似氣爆的爆炸聲，隨後就起火，兩名男子來不及逃生。據了解，1樓死者是69歲林姓男子，低收入戶，中風行動不便，無法自行逃生；3樓是53劉男除草工受困屋內，兩人租住這棟民宅，不幸葬生火海。

縣消防局今晚將近9時獲報，宜蘭市延平路發生民宅火警，請求救援，立即出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東分隊救災人車前往。當時火勢延燒到隔壁棟，年約80歲林姓老夫婦聽到爆炸聲後趕緊從後門跑出來，逃過一劫。