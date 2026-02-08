聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治
宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為3樓建築全面起火燃燒，濃煙烈焰衝天。消防人員先在1樓救出1名男性已經OHCA；火勢控制後又在3樓發現另一名男子OHCA，被燒成焦黑，兩人都送醫搶救不治。
起火民宅位在巷子裡，附近鄰居表示，發生火警當下，聽到類似氣爆的爆炸聲，隨後就起火，兩名男子來不及逃生。據了解，1樓死者是69歲林姓男子，低收入戶，中風行動不便，無法自行逃生；3樓是53劉男除草工受困屋內，兩人租住這棟民宅，不幸葬生火海。
縣消防局今晚將近9時獲報，宜蘭市延平路發生民宅火警，請求救援，立即出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東分隊救災人車前往。當時火勢延燒到隔壁棟，年約80歲林姓老夫婦聽到爆炸聲後趕緊從後門跑出來，逃過一劫。
消防人員於9時25分左右在1樓救出1名男性民眾，已經OHCA，送往陽大附醫救治，根據附近民眾表示，疑似尚有1人受困；消防員在控制火勢後，10時13分又在3樓發現另一名男子OHCA，全身多處燒成焦黑，送醫不治，起火原因尚待警消調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。