北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為3樓建築全面起火燃燒，濃煙烈焰衝天。消防人員先在1樓救出1名男性已經OHCA；火勢控制後又在3樓發現另一名男子OHCA，被燒成焦黑，兩人都送醫搶救不治。

起火民宅位在巷子裡，附近鄰居表示，發生火警當下，聽到類似氣爆的爆炸聲，隨後就起火，兩名男子來不及逃生。據了解，1樓死者是69歲林姓男子，低收入戶，中風行動不便，無法自行逃生；3樓是53劉男除草工受困屋內，兩人租住這棟民宅，不幸葬生火海。

縣消防局今晚將近9時獲報，宜蘭市延平路發生民宅火警，請求救援，立即出動第一大隊、宜蘭、員山、壯圍、礁溪、五結、羅東分隊救災人車前往。當時火勢延燒到隔壁棟，年約80歲林姓老夫婦聽到爆炸聲後趕緊從後門跑出來，逃過一劫。

消防人員於9時25分左右在1樓救出1名男性民眾，已經OHCA，送往陽大附醫救治，根據附近民眾表示，疑似尚有1人受困；消防員在控制火勢後，10時13分又在3樓發現另一名男子OHCA，全身多處燒成焦黑，送醫不治，起火原因尚待警消調查釐清。

宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／消防局提供
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／消防局提供
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／民眾提供
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／民眾提供
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／消防局提供
宜蘭民宅深夜火警，造成兩名男租客逃生不及，全身多處燒成焦黑，送醫搶救不治。圖／消防局提供

