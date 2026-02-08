聽新聞
0:00 / 0:00
女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡
台北市北投區某溫泉湯屋傍晚5時許有1男1女倒臥客房浴室，救護人員發現女子已明顯死亡，未送醫，將男子送往台北榮總急救，晚間近7時宣告不治，警方初查現場未發現打鬥或外力侵入痕跡，已報請檢方相驗釐清死因。
台北市消防局表示，今傍晚5時44分獲報，北投區某溫泉湯屋客房浴室內有1男1女倒臥浴池邊，救護人員到場時，發現年約40歲女子已明顯死亡，未送醫，年約50歲男子則倒臥池邊，無呼吸心跳，送往台北榮總急救。
消防人員在現場以五用偵測器檢測，未檢出有害氣體超標，但案發地點位於溫泉湯屋內，不排除因人員入室查看、施救等，室內通風下，相關氣體稀釋，死者體內氣體含量仍須相驗釐清。
警方初步調查，46歲李男送醫急救後，晚間近7時不治身亡；2人被發現時，浴池中放滿溫泉，46歲郭女浸泡其中，李男則身穿衣褲倒臥池邊，現場無打鬥痕跡，2人身上也無明顯外傷，確切死因皆有待相驗釐清。
據悉，李男是該湯屋員工，與郭女是情侶，今午3時許2人入場，李男上班，郭女則消費泡湯，李男下午4時許曾在房門外呼叫郭女詢問狀況，郭女有回應、無異狀，隨後李男工作忙碌，曾請同事經過客房時幫忙確認郭女狀況。
不料下午5時許，湯屋員工在門外呼叫郭女卻無人回應，通知李男前往查看，同事見李男一去未返，也到客房查看，卻發現2人皆倒臥房內浴池，嚇得立刻報警求救。警方表示，後續已報請士林地檢署檢察官相驗釐清死者死因，也已聯繫2人家屬到案，家屬對於案情暫未提出意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。