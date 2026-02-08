快訊

北投湯屋情侶雙雙身亡…46歲男是員工 查看泡湯中女友竟「一去不返」

日本眾院選舉自民黨大勝 高市早苗「對內閣閣員有信心」：人事不會大幅變動

Junior演出「世紀血案」裝沒事被炎上！發聲道歉：拒看自己作品

聽新聞
0:00 / 0:00

命大！苗栗泰安落石壓車頂 車內2人驚嚇破表

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛小貨車今天晚上在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，邊坡突然一陣落石，其中一顆小冰箱大小的石頭砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。

大湖警察分局今天晚上6點半左右接獲報案，一輛小貨車在泰安鄉象鼻部落山區大安產業聯絡道遭落石砸中，立即派員處理，初步調查，43歲男移工駕駛小貨車載51歲女移工往永安部落方向行駛，途經約2公里轉彎處時，邊坡突然一陣落石，大、小有十餘顆，其中一顆砸中車頂，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。

警方說，車內2名移工受到驚嚇，經救護人員初步檢視無大礙，路面散落石頭，一度影響交通動線，警方初步排除搶通，後續將通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全。

一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供
一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供
一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供
一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供
一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供
一輛小貨車今晚在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，一顆小冰箱大小的落石砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。圖／民眾提供

落石 移工 擋風玻璃 苗栗縣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投北港溪「野溪溫泉」爆紅 婦人遭落石砸中頭

台糖助攻社宅再釋26處土地 分布苗栗以南8縣市

苗栗廟慶迎春福氣滿滿 走宮廟 洗滌身心 豐富視野

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

相關新聞

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

台北市北投區某溫泉湯屋傍晚5時許有1男1女倒臥客房浴室，救護人員發現女子已明顯死亡，未送醫，將男子送往台北榮總急救，晚間...

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

72歲曾姓老翁今接連在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，幸無人傷；警方查出他是台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃區...

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情；台中市府今天回應指出，神岡區大夫第...

宜蘭市民宅火警！救出一男子OHCA 疑似尚有1人受困

宜蘭高商附近的延平路今晚發生民宅火警，現場為RC鋼筋混凝土構造，消防人員救出1名男性已經OHCA，目前火勢控制，懷疑還有...

命大！苗栗泰安落石壓車頂 車內2人驚嚇破表

一輛小貨車今天晚上在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，邊坡突然一陣落石，其中一顆小冰箱大小的石頭砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、...

騎「噪音車」遇警攔檢冒哥哥名義簽通報單 多付9萬元換免入獄

新北市陳姓男子騎機車違反噪音管制法，遭員警舉發時，用哥哥名義簽收機動車輛排氣管通報單。陳的哥哥收到環保局通知參加「環境講...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。