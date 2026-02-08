命大！苗栗泰安落石壓車頂 車內2人驚嚇破表

一輛小貨車今天晚上在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，邊坡突然一陣落石，其中一顆小冰箱大小的石頭砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。

大湖警察分局今天晚上6點半左右接獲報案，一輛小貨車在泰安鄉象鼻部落山區大安產業聯絡道遭落石砸中，立即派員處理，初步調查，43歲男移工駕駛小貨車載51歲女移工往永安部落方向行駛，途經約2公里轉彎處時，邊坡突然一陣落石，大、小有十餘顆，其中一顆砸中車頂，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。