聽新聞
0:00 / 0:00
命大！苗栗泰安落石壓車頂 車內2人驚嚇破表
一輛小貨車今天晚上在苗栗縣泰安鄉大安產業聯絡道路，邊坡突然一陣落石，其中一顆小冰箱大小的石頭砸中車頂，造成擋風玻璃裂開、車頂凹陷，車內2名菲律賓移工飽受驚嚇，還好人無大礙。
大湖警察分局今天晚上6點半左右接獲報案，一輛小貨車在泰安鄉象鼻部落山區大安產業聯絡道遭落石砸中，立即派員處理，初步調查，43歲男移工駕駛小貨車載51歲女移工往永安部落方向行駛，途經約2公里轉彎處時，邊坡突然一陣落石，大、小有十餘顆，其中一顆砸中車頂，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。
警方說，車內2名移工受到驚嚇，經救護人員初步檢視無大礙，路面散落石頭，一度影響交通動線，警方初步排除搶通，後續將通報相關單位加強該路段巡查，以維護用路人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。