騎「噪音車」遇警攔檢冒哥哥名義簽通報單 多付9萬元換免入獄

新北市陳姓男子騎機車違反噪音管制法，遭員警舉發時，用哥哥名義簽收機動車輛排氣管通報單。陳的哥哥收到環保局通知參加「環境講習」時，才知被冒名並報案。法官審理後，依偽造文書罪判陳男3月徒刑，易科罰金要9萬元。全案可上訴。

檢方起訴指出，陳男2024年6月15日凌晨1時10分左右，騎普通重型機車行經台2線新北市金山區路段，遭員警攔檢並舉發違反噪音管制法。

員警要求陳男簽收查處機動車輛排氣管通報單時，陳男在「行為人簽名欄」簽署哥哥的名字。環保局接獲警方通報後，寄出環境講習通知單。陳的哥哥收到通知單，覺得奇怪，因為他並未騎過噪音車。警方接獲陳男的哥哥報案後，查出當天被攔檢的是陳男，將全案函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵查時，陳男坦承涉案，並與陳男的哥哥指訴內容相符，加上攔檢時現場照片、查處機動車輛排氣管通報單翻拍照片、環保局環境講習通知單等事證，認定陳男自白與事實相符，以涉犯偽造文書罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決。