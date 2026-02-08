快訊

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

台中大夫第重劃成動機…老翁不滿赴北捷公廁縱火 中市府回應了

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

曾姓老翁今天到<a href='/search/tagging/2/台北捷運' rel='台北捷運' data-rel='/2/233775' class='tag'><strong>台北捷運</strong></a>公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情，<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>府今天回應。曾男在北捷善導寺站點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供
曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情，台中市府今天回應。曾男在北捷善導寺站點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供
曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情；台中市府今天回應指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

73歲曾姓老翁今天到台北捷運大安森林公園站、善導寺站公廁縱火，警方查出他是神岡大夫第重劃自救會長，台中市神岡區社口里長陳金地表示，曾男不願土地被重劃，到處陳情沒下文，曾揚言到總統府和AIT抗議，他和警方昨天到其住家安撫安慰，沒想到對方竟到台北捷運公廁縱火。

曾男不願土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，2014年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，他認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，沒有公園等公共設施，地主還只能分回57%的土地，不公平，不願加入重劃。

陳金地10天前接獲曾翁揚言要去總統府抗議，最高法院去年判決要自救會跟重劃委員會協調，2月6日重劃委員會原本要開會卻流會，他獲知後會同派出所長安撫曾男。

豐原警分局員警說，曾男平常情緒比較不穩定，警方常探視關心，安撫情緒，曾為獨居老人，平常沒有手機，以自行車為交通工具。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引起爭議，曾有台中市議員曾陪同台中市神岡大夫第重劃自救會成員向監察委員陳情，希望比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主剔除，要求中市府比照辦理。

台北捷運 重劃區 台中市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

台中「大夫第」重劃區自救會長北捷縱火 陳情多年未果想引起關注

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

才現亮刀驚魂今又發生連續縱火案 北捷稱未影響營運暫無回應

相關新聞

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

72歲曾姓老翁今接連在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，幸無人傷；警方查出他是台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃區...

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今午接連傳出男廁遭人縱火，警方根據做案手法等，初判2案相關，旋即依照衣著特徵鎖定犯嫌行蹤...

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情；台中市府今天回應指出，神岡區大夫第...

才現亮刀驚魂今又發生連續縱火案 北捷稱未影響營運暫無回應

北捷周末連續發生多起恐怖事件，昨晚先是有民眾帶水果刀搭乘捷運，今天又連續發生2起捷運廁所縱火案，目前警方已抓獲一名嫌疑人...

台中「大夫第」重劃區自救會長北捷縱火 陳情多年未果想引起關注

北捷大安森林公園站、善導寺站今午接連遭人縱火，警方查獲72歲曾姓男子到案，發現曾男是台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃...

南投北港溪「野溪溫泉」爆紅 婦人遭落石砸中頭

南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，景致壯麗，但沿途常有落石，路況欠佳，管理單位公告禁入。而現正值冬季枯水期，因當地有野溪溫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。