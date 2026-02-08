南投北港溪「野溪溫泉」爆紅 婦人遭落石砸中頭

南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，景致壯麗，但沿途常有落石，路況欠佳，管理單位公告禁入。而現正值冬季枯水期，因當地有野溪溫泉露頭，吸引不少人擅入探訪，今天有民眾遭落石砸中頭部，警消獲報後馳援，已送醫急救。

北港溪峽谷位於烏溪上游，沿途山壁高聳、奇岩怪石，有瀑布、溫泉露頭及一線天景觀，景致壯麗，平時為溪床水路難進入，後因施工設便道，但因沿途常有落石，路況欠佳，管理單位因此公告禁入，但仍被不少人當成是尋幽探訪的秘境。

由於，現在正值冬季枯水期，且因上游能高大圳養護工程已完竣，目前柵門緊閉，並張貼「北港溪河床非開放區，禁止進入，擅自進入如發生意外，後果自負」，但入冬北港溪峽谷野溪溫泉又在網路爆紅，不少人不顧公告硬闖擅自進入便道。

據了解，一名58歲王姓婦人今與友人結伴到北港溪峽谷，下午2時許疑走施工便道往返野溪溫泉，途中王婦遭落石砸中頭部，同行友人急忙通報119，消防局獲報後立刻派遣救護車馳援，因王婦失去意識，目前送到埔里基督教醫院急救。

管理單位中興大學實驗林管理處表示，事發地點為其轄管惠蓀林場的未開放區域，今天下午獲報有遊客擅自進入遭落石擊中受傷後，立即偕同消防隊及救護車趕赴現場救援，由於傷者頭部傷勢嚴重，意識模糊，後續交由救護車緊急送醫治療。