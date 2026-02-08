快訊

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

72歲曾姓老翁今接連在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，幸無人傷；警方查出他是台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃區居民自救會會長，落網坦承犯行，稱土地糾紛陳情多年無果，才想到台北犯案吸引社會關注，隨身攜帶的請願書內容隨後也曝光。

警方調查，72歲曾男今早8時許從台中搭火車北上，轉搭捷運後，上午11時53分在北捷大安森林公園站男廁點燃沾有汽油的稻草，再搭捷運逃往台北車站，離站後步行至北捷西門站，搭捷運到善導寺站，於下午1時59分以相同手法在該站男廁縱火。

2起縱火案發生後，站務人員皆及時發現並將火勢撲滅，現場皆未釀成人員傷亡；曾男犯後變裝，刻意在台北車站下車離站後，步行前往西門站，刻意製造斷點規避查緝。

案發轄區大安分局警方獲報首起縱火案後，透過衣著特徵等，鎖定犯嫌行蹤並通報鄰近各機關加強查處，中正一分局警方在第二起縱火案發後，旋即在中正區林森南路、仁愛路口查獲曾男。

曾男落網旋即坦承犯行,稱土地糾紛陳情多年無果,才想到台北犯案吸引社會關注,其隨身攜帶的請願書內容也隨之曝光。
曾男在北捷善導寺站點燃沾有汽油的稻草縱火。
