影／法院開庭未到...他躲警跳下關渡橋 被查出身分拘提到案

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

50歲鄭男上午9時許搭乘友人車輛因交通違規遭警攔查，友人一路開至淡水關渡橋上後，鄭男因涉妨害秩序罪嫌開庭未到，認為自己被通緝，下車後跳下自行車引道後企圖逃走，被警方攔下，查出他雖未到通緝，但是拘提對象，詢後解送法院。

淡水警方今天上午9時許巡邏經過淡水區民權路時，發現1輛轎車變換車道未打方向燈，警方立即尾隨並示意攔查，不料該車開上關渡橋後，右前座乘客突然開車門下車，隨即狂奔至橋邊跳下自行車引道，起身後徒步欲逃逸。

警方見狀上前追捕，最後在自行車引道旁草叢將鄭男逮捕，鄭男被逮後供稱因以為自己被通緝，見到警方才想跑。警方經清查後發現鄭男涉及妨害秩序案，目前是拘提對象，詢後被依法解送士林地方法院偵辦。

警方在草叢邊將鄭男逮捕。記者黃子騰／翻攝
鄭男跳下車後往關渡橋自行車引道逃逸。記者黃子騰／翻攝
