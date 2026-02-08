台中醉漢抱人後追進超商打人罵髒話 警獲報依法送辦

台中市陳姓男子昨天深夜喝醉後，先在北區一間超商店外抱在超商外的男子，隨後出手攻擊，男子躲進超商後，又被陳男攻擊，另外陳還以髒字辱罵另名吳姓男子，警方獲報到場後，將陳男帶回管束，全案警詢後依公然侮辱、傷害等罪送辦。

第二警分局7日深夜11時43分獲報，北區青島路二段一間超商有發生酒醉鬧事情形，警方到場發現陳姓男子（48歲）喝醉，神情恍惚、行徑有異，對於員警詢問其個人年籍資料，都無法正確應答。

警員基於公共安全考量，對他其實施保護管束，帶回派出所進行身分辨識，警方另詢問在場民眾發現，陳男曾對另名年約32歲男子攻擊，以及辱罵19歲吳姓男子，二人都要對陳男提告，全案警詢後依法送辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，飲酒應量力而為，切勿因酒後情緒失控而做出傷害他人或違法行為，不僅影響公共秩序，也將承擔相應法律責任。民眾如發現酒後滋事情形，請即時撥打110報案，警方將迅速到場處理，共同維護社會安全與良好生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康