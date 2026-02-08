北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今午接連傳出男廁遭人縱火，警方根據做案手法等，初判2案相關，旋即依照衣著特徵鎖定犯嫌行蹤，展開攔截圍捕，下午在中正區查獲72歲曾姓男子帶回偵辦，將依刑法縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦。

台北市消防局表示，今早11時53分獲報，北捷大安森林公園站B1男廁有雜物起火，火勢由站務人員撲滅，無傷亡；下午1時59分再獲報，北捷善導寺站男廁也有雜物起火，出動消防車8輛、救護車1輛、消防員28人，不久北捷行控中心就回報，火勢已由站務人員撲滅。

警方表示，接連接獲轉通報後，初步發現2案皆是遭人縱火，考量作案手法等，研判2案高度相關，員警擴大調閱監視器畫面追查，分析比對衣著特徵後鎖定犯嫌行蹤，旋即通報鄰近轄區警方展開攔截圍捕，下午2時許在中正區林森南路、仁愛路口附近查獲72歲曾男到案。

據悉，曾男是台中豐原人，落網初步供稱不滿住家土地重劃等糾紛而犯案，今早北上接連在北捷男廁焚燒自備的稻草；警方初步排除曾男有共犯協助，指出全案詢後將依縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦，詳細案情有待進一步對外說明。

轄區中正一分局警方介入偵辦。記者李隆揆／攝影
