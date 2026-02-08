快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

台南東區住宅火警延燒3房屋...電暖器使用不慎起火 消防局10點提醒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近日氣溫驟降，民眾紛紛取出電暖器來取暖，台南市東區日前發生一起住宅火災，起火後有3位民眾受困，經消防局搶救撲滅，將人救出，所幸3人並無大礙；經火調人員調查，發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。

消防局指出，上月22日上午8時許，台南市東區中華東路一段207巷一間2層RC3樓鐵皮加蓋連棟建築物發生火警，燃燒共計3間房屋，屋內雜物燃燒面積合計25平方公尺；經消防人員於9時許撲滅火勢，救出受困3名傷者，調查發現是因住戶使用電暖器不當釀成火災。

消防局表示，鑒於冬季低溫來襲，民眾常有使用電暖器取暖情形，電熱設備使用不慎可能引發火災，提供下列建議提醒防範火災：

1、保持安全距離：電暖器必須與棉被、衣物、窗簾、衛生紙及沙發等易燃物保持1公尺以上距離。

2、嚴禁烘衣：切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，避免局部過熱引燃。

3、環境通風：部分電暖器會耗氧，若在密閉空間使用可能導致缺氧或一氧化碳中毒的情況，請務必保持適度通風。

4、避免動物弄翻電暖器：電暖器應放置於平坦、穩固的地板上，避免因翻倒造成危險。家中飼養毛小孩的族群需特別警覺，貓、狗等寵物因畏寒常會靠近電暖器，或在室內奔跑追逐，可能會推倒或撞翻電暖器而引起危險。

5、專用插座：電暖器屬於高功率家電，請使用牆壁專用插座，避免使用延長線或與其它電器產品共用插座，特別是高功率之電氣設備，以防範過載引火。

6、睡覺前關閉：避免在睡覺時讓電暖器持續運作或面向床邊。若翻身使棉被接觸到機身，極易起火。

7、人離即關：暫時離開或外出時，請務必關閉電暖器電源並拔掉插頭。

8、禁幼童獨處使用：嚴禁幼童單獨在開啟電暖器的房間內，避免碰觸燙傷或絆倒釀災。

9、安全認證：優先選購貼有商品安全標章的產品，並具備「自動斷電」或「傾倒切換開關」功能。

10、禁自行拆解：若發生異常聲響、異味或損壞，應立即停止使用並送交專業維修，切勿自行拆解、維修。

市長黃偉哲呼籲，最近氣溫驟降使用電暖器取暖時，務必提高警覺，正確使用電暖器並養成良好用電習慣，才能在寒冷天氣中安心取暖，遠離火災威脅，共同守護居家安全。

消防局楊宗林局長提醒，使用電暖器務必置放穩固，留意鄰近易燃物、寵物誤觸或推倒及長時間使用；而住宅請設置住宅用火災警報器，提早警覺，以達成即時警覺火災，避免傷亡及降低財務損失。

台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。記者袁志豪／翻攝

用電 火災 寵物
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

影／台中安養中心碎紙機突氣爆釀一傷 原來是丁烷潤滑油釀禍

台南急凍！明晚起降溫恐低溫至7度 市府啟動跨局處防寒

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

相關新聞

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今午接連傳出男廁遭人縱火，警方根據做案手法等，初判2案相關，旋即依照衣著特徵鎖定犯嫌行蹤...

北捷大安森林公園、善導寺站接連火警 男涉縱火被帶回調查

台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁，今接連發生火警，由站務人員撲滅，未造成傷亡；警方調閱監視器鎖定一名男子涉嫌縱火，...

才現亮刀驚魂今又發生連續縱火案 北捷稱未影響營運暫無回應

北捷周末連續發生多起恐怖事件，昨晚先是有民眾帶水果刀搭乘捷運，今天又連續發生2起捷運廁所縱火案，目前警方已抓獲一名嫌疑人...

北捷遭連續縱火...蔣萬安：已查獲犯嫌 市民安心無須驚慌

北捷大安森林公園站地下1樓2號出口旁男廁，今中午11時53分許傳出火警，下午1時59分善導寺站男廁也出現雜物起火燃燒，所...

台南東區住宅火警延燒3房屋...電暖器使用不慎起火 消防局10點提醒

近日氣溫驟降，民眾紛紛取出電暖器來取暖，台南市東區日前發生一起住宅火災，起火後有3位民眾受困，經消防局搶救撲滅，將人救出...

后里雜草大火國道車上可看到 消防隊員拉水線搶救困難

台中市后里區今天中午發生雜草大火，濃烈火煙竄升，在國道四號的車輛駕駛都可看到，當地消防車無法開抵，消防隊員拉水線從田埂進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。