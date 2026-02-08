台南東區住宅火警延燒3房屋...電暖器使用不慎起火 消防局10點提醒
近日氣溫驟降，民眾紛紛取出電暖器來取暖，台南市東區日前發生一起住宅火災，起火後有3位民眾受困，經消防局搶救撲滅，將人救出，所幸3人並無大礙；經火調人員調查，發現起火原因是用電暖器不慎引起火災，消防呼籲民眾在使用電暖器時，務必落實安全使用原則。
消防局指出，上月22日上午8時許，台南市東區中華東路一段207巷一間2層RC3樓鐵皮加蓋連棟建築物發生火警，燃燒共計3間房屋，屋內雜物燃燒面積合計25平方公尺；經消防人員於9時許撲滅火勢，救出受困3名傷者，調查發現是因住戶使用電暖器不當釀成火災。
消防局表示，鑒於冬季低溫來襲，民眾常有使用電暖器取暖情形，電熱設備使用不慎可能引發火災，提供下列建議提醒防範火災：
1、保持安全距離：電暖器必須與棉被、衣物、窗簾、衛生紙及沙發等易燃物保持1公尺以上距離。
2、嚴禁烘衣：切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，避免局部過熱引燃。
3、環境通風：部分電暖器會耗氧，若在密閉空間使用可能導致缺氧或一氧化碳中毒的情況，請務必保持適度通風。
4、避免動物弄翻電暖器：電暖器應放置於平坦、穩固的地板上，避免因翻倒造成危險。家中飼養毛小孩的族群需特別警覺，貓、狗等寵物因畏寒常會靠近電暖器，或在室內奔跑追逐，可能會推倒或撞翻電暖器而引起危險。
5、專用插座：電暖器屬於高功率家電，請使用牆壁專用插座，避免使用延長線或與其它電器產品共用插座，特別是高功率之電氣設備，以防範過載引火。
6、睡覺前關閉：避免在睡覺時讓電暖器持續運作或面向床邊。若翻身使棉被接觸到機身，極易起火。
7、人離即關：暫時離開或外出時，請務必關閉電暖器電源並拔掉插頭。
8、禁幼童獨處使用：嚴禁幼童單獨在開啟電暖器的房間內，避免碰觸燙傷或絆倒釀災。
9、安全認證：優先選購貼有商品安全標章的產品，並具備「自動斷電」或「傾倒切換開關」功能。
10、禁自行拆解：若發生異常聲響、異味或損壞，應立即停止使用並送交專業維修，切勿自行拆解、維修。
市長黃偉哲呼籲，最近氣溫驟降使用電暖器取暖時，務必提高警覺，正確使用電暖器並養成良好用電習慣，才能在寒冷天氣中安心取暖，遠離火災威脅，共同守護居家安全。
消防局楊宗林局長提醒，使用電暖器務必置放穩固，留意鄰近易燃物、寵物誤觸或推倒及長時間使用；而住宅請設置住宅用火災警報器，提早警覺，以達成即時警覺火災，避免傷亡及降低財務損失。
