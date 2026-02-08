寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，有持續10℃度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。

消防局表示，為降低因為低溫期間衍生火災及一氧化碳中毒風險，近日已動員各分隊人員，前往商圈、火車站與密集住宅區等人潮眾多處所，進行防火防災宣導，提醒市民做好禦寒與居家安全措施。

消防局說，使用瓦斯爐、燃氣熱水器、卡式爐或電暖器時，務必保持室內空氣流通，勿因寒冷而緊閉門窗，以免因燃燒不完全導致一氧化碳累積，發生中毒事故。

消防局也提醒民眾定期檢查熱水器周遭環境是否通風良好，排氣管有無鬆脫或阻塞。如果出現頭暈、噁心、嗜睡等疑似中毒症狀，應立即開啟窗戶通風並撥打119求助。

基隆近期許多數起住宅火災，發生原因研判都是電氣因素造成。消防局表示，民眾使用電暖爐、暖風機或除濕機時，不可共用延長線，電線若有老化破損情形應立即更換，設備周圍至少保持1公尺淨空，並遠離棉被、衣物等可燃物，外出或就寢前務必關閉瓦斯與電源，以避免火災發生。