寒流來襲多縣市低溫達6度 2月至今全台225人非創傷OHCA
寒流來襲！中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，全台各地有10度以下氣溫發生的機率，局部地區更將有6度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，昨天全台非創傷OHCA人數33人，2月1日至今更達225人，呼籲民眾注意保暖。
中央氣象署今天上午10時許發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。另外南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。
據消防署統計指出，本月1日全台非創傷OHCA人數27人、2日33人、3日33人、4日37人、5日25人、6日37人、7日33人，但OHCA人數統計與低溫無直接關聯。消防署呼籲，氣溫驟變，民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。
