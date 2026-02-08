寒流來襲多縣市低溫達6度 2月至今全台225人非創傷OHCA

寒流來襲！中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，全台各地有10度以下氣溫發生的機率，局部地區更將有6度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，昨天全台非創傷OHCA人數33人，2月1日至今更達225人，呼籲民眾注意保暖。

中央氣象署今天上午10時許發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。另外南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。