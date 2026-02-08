快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

寒流來襲多縣市低溫達6度 2月至今全台225人非創傷OHCA

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

寒流來襲！中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，全台各地有10度以下氣溫發生的機率，局部地區更將有6度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，昨天全台非創傷OHCA人數33人，2月1日至今更達225人，呼籲民眾注意保暖。

中央氣象署今天上午10時許發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。另外南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

據消防署統計指出，本月1日全台非創傷OHCA人數27人、2日33人、3日33人、4日37人、5日25人、6日37人、7日33人，但OHCA人數統計與低溫無直接關聯。消防署呼籲，氣溫驟變，民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。

中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片

氣溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

寒流來襲 大屯山鞍部攝氏2.9度沒下雪

山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

寒流來襲！多個縣市氣溫低於10度 醫：家人竟提醒我一定做「這件事」

相關新聞

替毛孩送行募資千萬…業者涉侵占531萬 檢起訴3天後他台中身亡

新北市林姓男子以為流浪狗送行為由，在嘖嘖平台募資千萬元，但檢警查出，林男涉侵占其中531萬元，用於個人旅遊、消費、健身房...

影／台南南區住宅火警2名7旬長者受困...1人50%燒燙傷 消防急救出送醫

台南市消防局今天上午10時2分接獲報案，南區興隆路一間5層樓住宅發生火警，消防出動16車40人趕往，屋主表示3、4樓後側...

夜搭捷運藏2尖刀引恐慌 男遭大批警力包圍管束畫面曝

宋姓男子今凌晨搭乘台北捷運時，胸口露出刀具引起恐慌，在中山站遭保全帶離列車，警方介入對其保護管束，搜出2把水果刀，雖宋男...

寒流來襲多縣市低溫達6度 2月至今全台225人非創傷OHCA

寒流來襲！中央氣象署今天發布低溫特報，今、明2天受寒流影響，全台各地有10度以下氣溫發生的機率，局部地區更將有6度以下氣...

天橋挖地基竟挖斷自來水主幹管 新莊新北大道五工路口大淹水

新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，今天上午11時許工程單位開挖地基時不慎挖斷自來水主幹管，大量自來水噴湧而出導...

影／台中安養中心碎紙機突氣爆釀一傷 原來是丁烷潤滑油釀禍

台中市西區公館路一間安養中心辦公室，近月發生一起碎紙機的氣爆火警，幸僅有一人頭部紅腫，消防局近日在臉書宣導，該安養中心人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。