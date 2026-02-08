烏龍尋仇認錯人 新北男子強索200萬恐嚇取財遭訴

快訊

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名黃姓男子去年8月24日晚間，原本要去尋仇、討債卻搞錯地址，見何姓男子位於中和區的住處1樓大門未關，於是逕自入內試圖轉開何男房間門鎖，並手持鐵棍追逐何男追討200萬，所幸何男即時逃出租屋處向警求援而未果。新北地檢署依恐嚇取財物未遂罪將黃男起訴。

起訴指出，案發日晚間約7時17分，黃男進入何男租屋處試圖打開房門，當時何男剛好在床上睡覺，聽見開門聲上前應門，結果一開門就遭黃男猛力硬闖，人整個被反推入房。

何男見對方來者不善又是生面孔，驚恐之餘趁隙奪門而出，黃男則持鐵棍在後追趕，沿路怒聲恫嚇「你以為不敢跟你怎樣，我車上有東西」、「要200萬元」等，以此向何男強索金錢。

所幸何男在逃離過程中，不斷大聲呼救並躲進附近菜市場的巷弄內，引起路人注意，黃男於是急忙離去而未遂。經何男報警，員警趕抵現場在附近搜尋，黃男竟恰好賊星該敗，將車停放在不遠處的中和連城路某店面前，順利為警盤查逮捕，並在車上起出刀械及棍棒等違禁物品。

中和 房間
