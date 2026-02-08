快訊

天橋挖地基竟挖斷自來水主幹管 新莊新北大道五工路口大淹水

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，今天上午11時許工程單位開挖地基時不慎挖斷自來水主幹管，大量自來水噴湧而出導致新北大道與五工路口嚴重積水。新莊警到場疏導車流進行交管，並通報自來水公司到場搶修，肇事原因仍待釐清。

新莊警今天上午11時許接獲報案，新北大道與五工路口發生大量積水，警員獲報立即趕赴現場。經查現場是由新北市府發包的思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，工程單位上午開挖天橋地基時不慎挖破自來水主幹管導致淹水。

大量湧出的自來水瞬間積滿整個路口，路過車輛均嚴重受阻，警方立即疏導車流並加強現場交通管制，同時通知自來水公司到場關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，施工疏失肇因仍待後續釐清。

警方到場疏導車流。記者黃子騰／翻攝
新莊區新北大道與五工路口路面嚴重積水。記者黃子騰／翻攝
水公司
