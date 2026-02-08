影／台中安養中心碎紙機突氣爆釀一傷 原來是丁烷潤滑油釀禍

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區公館路一間安養中心辦公室，近月發生一起碎紙機的氣爆火警，幸僅有一人頭部紅腫，消防局近日在臉書宣導，該安養中心人員因碎紙機運行一段時間後，因運行不順，工作人員噴入含有「丁烷」成分的潤滑油，因碎紙機達運行的火花，釀成氣爆火警，提醒使用相關器材時，需注意用火安全。

台中市消防局信義分隊在今年1月2日出勤一件火警案，案發地點在西區公館路的一間安養機構，消防隊到場時，安養機構人員已自行撲滅，現場僅有一名八旬婦人頭部紅腫送醫，無生命危險。

警消調查，當時工作人員已運行碎紙機已有30分鐘時間，因員工認為碎紙機運行不順，因此拿起一罐含有「丁烷」成分的潤滑油，朝碎紙機刀頭噴灑，未料公園噴完潤滑油後插電啟動，碎紙機即發生轟然巨響，引發氣爆，幸好員工即時用乾粉滅火器撲滅，才未釀成大禍。

消防局提醒，碎紙機馬達運轉會產生火花，丁烷是易燃性氣體，遇到火花會引發氣爆、火警，使用時需多留意。

消防局指出，碎紙機嚴禁噴灑含有丁烷、丙烷等易燃性氣體之潤滑油或清潔劑，應正確選用專用潤滑工具，如需保養碎紙機刀頭，應選用碎紙機專用的「潤滑油片」或「非易燃性壓力潤滑油」。

消防局表示，碎紙機應避免長時間連續使用（建議參考說明書的額定工作時間），以防止馬達過熱，另外也應定期清理碎紙桶內堆積之廢紙，避免機器發生故障卡紙時，產生的高溫或火花引燃易燃的紙屑碎堆。

台中市西區一間安養機構今年初發生碎紙機的氣爆火警。記者陳宏睿／翻攝

