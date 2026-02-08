交通監控結合空拍機即時機動疏導 新北警春節交管措施出爐

農曆春節假期即將到來，預期年節採買、返鄉及旅遊車潮將大幅增加。新北市警局結合智慧警政科技與跨機關協作機制，全面啟動交通科技監控與機動疏導，結合空拍機執行高空巡查高空巡查，確保民眾在連假期間能享有順暢且安全的道路環境。

新北警指出，春節前1週至除夕當日，將陸續出現年貨採買車潮，已提前與各大型賣場業者完成協調，落實停車場滿場機制，並加強周邊交通整理與管制措施，針對違規停車、占用道路影響車流等行為，將加強勸導、驅離與取締。

另外大年初一至初五期間，觀光景點、廟宇及休閒遊憩據點等主要道路，預期將出現大量車（人）潮，新北警整合路口CCTV、即時交通資訊系統、Google Maps即時掌握交通狀況，並於易壅塞及關鍵節點機動運用空拍機執行高空巡查，快速掌握車流走向、壅塞熱點及事故位置，以讓指揮中心即時調度警力、啟動分流疏導與事故排除。