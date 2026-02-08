明天起警方春節15天重點工作 東勢警加強治安、交通服務
台中市東勢警分局表示，115年加強重要節日安全維護工作期間自明天晚上10時起至2月23日晚上12時止，為期15天，東勢警分局持續加強打詐、緝毒及交通疏導等工作，也結合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供治安、交通具體服務。
東勢警分局指出，今年加強重要節日安全維護工作為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸；考量轄區特性為觀光旅遊景點眾多，東勢分局將置重點於周末及春節連續假期，針對易聚集觀光人（車）潮的區域及重要聯外道路，增加員警巡守頻率及加強交通疏導管制，讓來訪遊客玩得開心、安全。
東勢分局長蘇玉坪表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等本業外，也提供「民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護」、「協助維護存、提款安全服務」等貼心措施，有相關需求的民眾隨時向就近（分駐）派出所提出，警方將積極協助。
