明天起警方春節15天重點工作 東勢警加強治安、交通服務

台中市東勢警分局表示，115年加強重要節日安全維護工作期間自明天晚上10時起至2月23日晚上12時止，為期15天，東勢警分局持續加強打詐、緝毒及交通疏導等工作，也結合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供治安、交通具體服務。

東勢警分局指出，今年加強重要節日安全維護工作為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸；考量轄區特性為觀光旅遊景點眾多，東勢分局將置重點於周末及春節連續假期，針對易聚集觀光人（車）潮的區域及重要聯外道路，增加員警巡守頻率及加強交通疏導管制，讓來訪遊客玩得開心、安全。