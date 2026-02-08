台北男大生台中公園奔跑赴約噴掉錢包...好心市民跟警接力找回

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

北市高姓男大生在2日到台中找朋友，雙方約在台中公園，高男奔跑過行人道赴約，未料跑步中錢包不慎掉落在公園人行道，幸好熱心市民看到後，放在公園旁的矮牆上，警方接獲高男報案後，檢視監視器發現，再重回現場，發現錢包被放置該處數小時，未遭宵小偷走，順利讓高男失而復得。

台北市高姓男大生（19歲）2日中午南下台中，與友人相約於台中公園附近會面，前往一中商圈用餐，高男在餐廳點餐準備結帳時，才驚覺隨身錢包不翼而飛，隨即在周邊自行尋找數小時仍未尋獲，心急如焚之下只好前往台中公園派出所報案請求警方協助。

台中公園所警員李泰毅受理報案後，立即安撫報案人情緒，耐心引導其回想行經路線與行動軌跡，隨即調閱周邊路口監視器畫面，不到3分鐘，警員即發現高男在奔跑過程中，錢包不慎從口袋中噴飛掉落在地，卻渾然不覺。

警方迅速趕往畫面顯示地點查看，發現錢包仍在現場，且已有熱心市民將皮夾撿起，放置於一旁矮牆上，並未遭人侵占。

警方立即將錢包帶回派出所，交由高男確認，經清點後，錢包內現金與重要證件均完好無缺，讓高男鬆了一口氣，頻頻向員警表達感謝之意，直呼「台中的警察真的很細心、效率又快」。

第二警分局長鍾承志表示，警察執勤除維護治安外，更重視民眾每一件求助案件，無論大小都會積極處理，讓民眾感受到警方就在身邊的安心力量。

另特別提醒，民眾外出旅遊、逛街應妥善保管隨身財物，避免貴重物品放置於口袋或未拉鍊包包內，行走或奔跑時更應留意物品是否掉落，降低遺失風險，若不慎遺失財物或需要協助，可立即撥打110或向就近派出所求助。

台北市高姓男大生2日前往台中公園赴約時，因奔跑動作過大，皮夾掉落在公園人行道，幸好熱心市民撿起放在矮牆，警方透過監視器找回。圖／第二警分局提供
