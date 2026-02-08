「打數通電話未接聽」高雄男沒逃出火場成焦屍 家屬崩潰

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市保泰路一處舊透天厝今天凌晨零時許傳火警，火舌從2樓竄出，4人急逃生，消防出動23車61人馳援，抵達火勢已蔓延3樓；屋主聞訊趕回急喊「屋內還有人，但撥打數通電話沒人接」，火勢約1小時後撲滅，受困3樓的顏姓男子已成焦屍。

警消調查，位於鳳山區保泰路一處舊透天厝今天凌晨零時22分許傳出火警，火煙疑從2樓竄出後迅速燃燒，消防局陸續增派共23車61人前往灌救，有民眾發現火災戶的周圍滿是煙和火燒味，現場很多亮警示燈的消防車，引起民眾好奇拍影片PO網。

火警當下，屋內有4人先行逃生，消防員抵達現場時，因火勢猛烈已蔓延3樓，消防員佈水線搶救；屋主從外趕回見在3樓房間的顏姓男子（35歲）還受困火場，急喊「屋內還有人」，撥打數通電話，顏男均未接聽，只能在現場眼睜睜見火勢延燒，焦急守候。

火勢於零時51分獲控制，1時10分撲滅，消防員待火場降溫後進屋搜查，在3樓房間發現顏男已燒成焦屍，現場燃燒面積約50平方公尺；詳細起火原因由火調科調查。

高市鳳山區保泰路一處舊透天厝今凌晨傳火警，火舌從2樓窗戶竄出，火勢熄滅，消防員在3樓發現1具男性焦屍。圖／讀者提供
