「打數通電話未接聽」高雄男沒逃出火場成焦屍 家屬崩潰

高市保泰路一處舊透天厝今天凌晨零時許傳火警，火舌從2樓竄出，4人急逃生，消防出動23車61人馳援，抵達火勢已蔓延3樓；屋主聞訊趕回急喊「屋內還有人，但撥打數通電話沒人接」，火勢約1小時後撲滅，受困3樓的顏姓男子已成焦屍。

警消調查，位於鳳山區保泰路一處舊透天厝今天凌晨零時22分許傳出火警，火煙疑從2樓竄出後迅速燃燒，消防局陸續增派共23車61人前往灌救，有民眾發現火災戶的周圍滿是煙和火燒味，現場很多亮警示燈的消防車，引起民眾好奇拍影片PO網。

火警當下，屋內有4人先行逃生，消防員抵達現場時，因火勢猛烈已蔓延3樓，消防員佈水線搶救；屋主從外趕回見在3樓房間的顏姓男子（35歲）還受困火場，急喊「屋內還有人」，撥打數通電話，顏男均未接聽，只能在現場眼睜睜見火勢延燒，焦急守候。