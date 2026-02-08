夜搭捷運藏2尖刀引恐慌 男遭大批警力包圍管束畫面曝

宋姓男子今凌晨搭乘台北捷運時，胸口露出刀具引起恐慌，在中山站遭保全帶離列車，警方介入對其保護管束，搜出2把水果刀，雖宋男稱刀具是用來防身，警詢後仍依社會秩序維護法裁罰。

相關影像顯示，北捷中山站內一處服務台，大批員警神色緊張包圍宋男，將其上銬管束並帶離，宋男全程情緒穩定，配合員警行動。

警方表示，轄區大同分局員警今凌晨0時15分接獲北捷通報，指稱站內有人持刀，立即派員前往查處；員警到場時，捷運人員及保全已將宋男請離車廂，並帶至服務台。

經查，宋男搭車時被其他乘客發現身上有帶刀，有乘客使用車廂對講機通報司機員，司機員再通報北捷中山站行控中心，廖姓站長進入車廂後發現，宋男胸前口袋有水果刀，便將其請離車廂。