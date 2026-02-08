影／驚險瞬間曝 基隆女駕駛雨夜未禮讓行人 男過馬路被撞飛

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

45歲賴女昨晚8點多開車行經基隆新豐街時，當時下著雨視線不明，未注意37歲劉男跑步過路，汽車撞飛劉男，撞擊過程被行車記錄器拍下上傳網路，引發熱議，民眾質疑「行人地獄再現？」。

昨晚有人將一名行人過馬路被汽車撞擊瞬間的行車記錄器畫面貼上網路，引發民眾討論，不少網友質疑，行人過馬路直接被這樣撞上，車主都沒有在禮讓嗎？不是說行人優先，這樣違規要重罰。

基隆市警第二分局說明，有關網傳昨晚在中正區新豐街路段發生一起汽車撞擊行人交通事故，經查賴女（45歲）駕駛汽車行經新豐街時，因未注意正在穿越行人穿越道的劉男（37歲）撞上，撞擊過程被拍下。

車禍發生後，劉男被撞後彈飛，但馬上爬起來，受到輕微擦挫傷，他向趕至現場處理的員警表示，暫時無須就醫，賴女也無車損。

警方說，經呼氣酒精測試賴女無酒精反應，警方在現場疏導交通直至該路段恢復順暢。

八斗子分駐所所長陳志峰表示，駕駛未依規定停讓行人通過，除面臨最高可處6000元罰鍰，如果致對方傷亡，更可能負擔刑責，請駕駛人過路口時要減速慢行，並停讓行人先通過馬路，遵守交通規則，保障自身與他人安全。

基隆女駕駛雨夜未禮讓行人，男過馬路被撞飛。記者游明煌／翻攝

行人地獄 基隆
