高雄保泰路透天厝火警2樓竄出火舌 1男困火場成焦屍家屬崩潰
高市鳳山區保泰路一處舊透天厝今天凌晨零時許傳火警，火舌從2樓竄出，民眾發現路上滿是火燒味，消防出動24車48人馳援，見火勢蔓延至3樓，射水線搶救，屋主聞訊趕回，急喊「屋內還有人」，火勢熄滅，消防員在2樓發現1具男性焦屍。
消防局指出，今天凌晨零時許接獲位於鳳山區保泰路某處舊透天厝民宅發生火警，有火煙竄出，陸續增派共24車48人前往灌救，附近住戶發現火警現場派了很多消防車，有民眾指路上都是煙和火燒味。
消防員抵達現場，見火舌從2樓竄出，火勢燃燒猛烈，蔓延至3樓，隨即佈水線射水灌救，屋主從外趕回，急喊「屋內還有人」，只能眼見火勢延燒，焦急在屋外守候。
火勢約1時10分撲滅，消防員待屋內降溫，進入火場搜查，在2樓房間內發現一具疑為男性的焦屍，家屬聞訊當場崩潰；詳細起火原因由火調科調查釐清。
