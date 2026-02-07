快訊

高雄交流道車禍男遭3車輾死 「事故路段沒路燈」民代要求市府檢討

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市苓雅區中正路交流道北上入口匝道昨晚深夜11時，一名50歲高姓男子路倒在車道上，接連遭3輛準備駛上高速公路的車輛輾過，高男當場身亡，駕駛喊冤指出「沒有路燈、沒看到」，對此市議員黃紹庭認為市府應盡快檢討交流道，維護行人安全。

市議員黃紹庭指出，高雄交流道從三多、中正到九如路段都應該檢討路燈照明是否不足，且高雄交流道動線設計複雜，造成用路人無所適從，甚至該處還有一支違規照相是全高雄前3名，他批「不是市民刻意要違規，而是交流道應該檢討」呼籲市府盡快找各單位會勘改善，不應再發生行人被輾死悲劇。

據了解，50歲高姓男子昨晚不明原因倒在中正路交流道入口匝道前，因該處為上高速公路的轉彎處，且正好整段車道完全沒有路燈，事故發生當下，3輛自小客車接連輾過高男才發現有人躺在地上，或車燈照到躺在地上的高男已來不及煞車而輾過。

黃紹庭指出，該處是高雄車流量十分龐大的交流道匝道口，但卻十分昏暗，甚至沒有路燈照明，希望由高公局、市府交通局、工務局等相關單位能到場會勘，釐清權責，評估如何改善照明問題。

國道警方指出，事故發生路段非屬高速公路範圍，但只要是高速公路匝道加減速車道，都一定有設置路燈照明。高雄市警方指出，事故後續是否有改善需求，應由交通工程相關單位研究調查。

男子路倒高速公路匝道入口前，遭車輛接連輾過慘死。記者林保光／翻攝
男子路倒高速公路匝道入口前，遭車輛接連輾過慘死。記者林保光／翻攝

高速公路 車道 黃紹庭 高雄市 車禍
