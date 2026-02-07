新竹縣新湖分局專案掃蕩 破獲跨國詐欺與毒品據點
新竹縣政府警察局新湖分局日前執行專案行動，於湖口地區查獲跨國詐欺、毒品及失聯移工等多起不法案件，共查獲外籍嫌犯10餘人，有效淨化轄區治安。
新湖分局今天發布新聞稿指出，湖口派出所長期蒐證，鎖定一處疑似為詐欺集團金流節點之據點，日前見時機成熟，展開搜索與查緝行動，查獲越南籍阮姓、泰姓嫌犯，並查扣不法所得新台幣120萬元、相關通訊設備及金飾，依法移送偵辦，並持續追查幕後共犯。
新湖分局指出，另也查獲多名越南籍及菲律賓籍失聯移工，分別涉違反入出國及移民法。員警在其中一處搜索地點聞到毒品氣味，進一步搜索後，查獲大量安非他命、分裝工具及吸食器具，並查扣仿真左輪槍枝；嫌犯供稱是受他人指示販售毒品牟利，訊後依毒品罪嫌偵辦。
新聞稿中，新湖分局長黃政龍表示，此次行動成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題，展現警方跨案整合查緝之能力，將持續強化情資蒐報與專案查緝，以維護社會治安。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。