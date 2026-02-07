新竹縣新湖分局專案掃蕩 破獲跨國詐欺與毒品據點

快訊

中央社／ 新竹縣7日電

新竹縣警察局新湖分局日前執行專案行動，於湖口地區查獲跨國<a href='/search/tagging/2/詐欺' rel='詐欺' data-rel='/2/115297' class='tag'><strong>詐欺</strong></a>、<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>及失聯移工等多起不法案件，成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題。圖為警方所查扣毒品安非他命。圖／中央社（新湖警分局提供）
新竹縣警察局新湖分局日前執行專案行動，於湖口地區查獲跨國詐欺、毒品及失聯移工等多起不法案件，成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題。圖為警方所查扣毒品安非他命。圖／中央社（新湖警分局提供）

新竹縣政府警察局新湖分局日前執行專案行動，於湖口地區查獲跨國詐欺、毒品及失聯移工等多起不法案件，共查獲外籍嫌犯10餘人，有效淨化轄區治安。

新湖分局今天發布新聞稿指出，湖口派出所長期蒐證，鎖定一處疑似為詐欺集團金流節點之據點，日前見時機成熟，展開搜索與查緝行動，查獲越南籍阮姓、泰姓嫌犯，並查扣不法所得新台幣120萬元、相關通訊設備及金飾，依法移送偵辦，並持續追查幕後共犯。

新湖分局指出，另也查獲多名越南籍及菲律賓籍失聯移工，分別涉違反入出國及移民法。員警在其中一處搜索地點聞到毒品氣味，進一步搜索後，查獲大量安非他命、分裝工具及吸食器具，並查扣仿真左輪槍枝；嫌犯供稱是受他人指示販售毒品牟利，訊後依毒品罪嫌偵辦。

新聞稿中，新湖分局長黃政龍表示，此次行動成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題，展現警方跨案整合查緝之能力，將持續強化情資蒐報與專案查緝，以維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

