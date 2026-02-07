台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一對弱勢家庭的姊弟日前持NET所提供4千元禮券，在永康NET選購衣物時不慎遺失，原本期待撿到民眾會歸還，事後調閱監視器才發現，對方竟將禮券全部花光了，經警方通知，阿嬤下午出面後得知本案引發軒然大波深感抱歉，愧疚說她該如何賠償？警詢後仍被依涉侵占函送法辦。

案發後，警方調閱監視器，鎖定涉案一家老小3人。而阿嬤下午到案說明，經警說明其原委，家庭狀況小康的她也感到後悔不已，再三向警方詢問她該如何賠償？希望能與家扶中心或姊弟家長聯繫，彌補其過失，取得其諒解。

台南永康的NET門市1月30日還封館1小時，供北台南家扶中心孩子在館內挑選喜歡的服飾，這對姊弟準備結帳的時候，才發現放在籃子裡禮券不見了，還默默在一旁等待有人拿到櫃台。

據了解，因為禮券的信封上印有姊弟的姓名，原本期待撿到的人會歸還，然而，當天等到門市營業時間結束，都沒人歸還，直到後來調閱監視器畫面，才發現禮券被1名男孩撿走，最後交給同行的長輩，且已經被花光了，讓姊弟很傷心。

北台南家扶中心指出，姊弟的家長知情後非常難過，等候多日也無進展，最後於本月4日報警處理。經警方比對監視器畫面後，鎖定一家老小3人，將通知到案說明。

經警方通知，阿嬤下午出面後得知本案引發軒然大波深感抱歉，愧疚說她該如何賠償？警詢後仍被依涉侵占函送法辦。圖／讀者提供
經警方通知，阿嬤下午出面後得知本案引發軒然大波深感抱歉，愧疚說她該如何賠償？警詢後仍被依涉侵占函送法辦。圖／讀者提供

