南迴公路轎車翻落30米深谷 駕駛意識清醒受傷送醫

台東南迴公路394公里香金路段今天上午驚傳車輛墜谷事故，1輛白色轎車行經彎道時疑突然失控，先後撞上路旁路牌與護欄，隨即翻滾墜入約30公尺深的山谷，有用路人發現路面散落大量車體零件，探頭往橋下查看，赫然發現1輛轎車卡在谷底，立刻通報消防單位求援。

縣消防局接獲報案後，隨即派遣人車前往處理，確認車輛已墜落谷底，立即調派器材車展開搶救行動，並由4名消防人員攜帶裝備下切至谷底，合力協助受困駕駛脫困，整個救援歷時約1個半小時。

據了解，駕駛為年51歲的陳姓男子，行經該彎道時疑似因路況打滑，導致車輛橫向滑行並猛烈撞擊護欄，巨大衝擊力讓整輛車翻飛墜谷。

陳男獲救時意識清楚，對外界呼喚及疼痛刺激均有反應，隨後由救護人員送往醫院治療，實際傷勢仍待醫院進一步檢查確認。