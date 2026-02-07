南迴公路轎車翻落30米深谷 駕駛意識清醒受傷送醫

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東南迴公路394公里香金路段今天上午驚傳車輛墜谷事故，1輛白色轎車行經彎道時疑突然失控，先後撞上路旁路牌與護欄，隨即翻滾墜入約30公尺深的山谷，有用路人發現路面散落大量車體零件，探頭往橋下查看，赫然發現1輛轎車卡在谷底，立刻通報消防單位求援。

縣消防局接獲報案後，隨即派遣人車前往處理，確認車輛已墜落谷底，立即調派器材車展開搶救行動，並由4名消防人員攜帶裝備下切至谷底，合力協助受困駕駛脫困，整個救援歷時約1個半小時。

據了解，駕駛為年51歲的陳姓男子，行經該彎道時疑似因路況打滑，導致車輛橫向滑行並猛烈撞擊護欄，巨大衝擊力讓整輛車翻飛墜谷。

陳男獲救時意識清楚，對外界呼喚及疼痛刺激均有反應，隨後由救護人員送往醫院治療，實際傷勢仍待醫院進一步檢查確認。

縣消防局大武大隊副大隊長陳振文指出，該路段為彎道路形，用路人行經時務必減速慢行，避免因天候或路況影響而發生意外。警方也已介入調查，釐清事故發生的確切原因。

南迴公路394公里香金路段今天上午1輛白色轎車行經彎道路段時疑突然失控，先後撞上路旁路牌與護欄，隨即翻滾墜入約30公尺深的山谷。圖／台東縣消防局提供
南迴公路394公里香金路段今天上午1輛白色轎車行經彎道路段時疑突然失控，先後撞上路旁路牌與護欄，隨即翻滾墜入約30公尺深的山谷。圖／台東縣消防局提供
消防人員抵達現場確認車輛已墜落谷底，立即調派器材車展開搶救行動，並由4名消防人員攜帶裝備下切至谷底，合力協助受困駕駛脫困。圖／台東縣消防局提供
消防人員抵達現場確認車輛已墜落谷底，立即調派器材車展開搶救行動，並由4名消防人員攜帶裝備下切至谷底，合力協助受困駕駛脫困。圖／台東縣消防局提供
車輛當時車底朝天、車體扭曲變形，側翻卡在樹叢間。圖／台東縣消防局提供
車輛當時車底朝天、車體扭曲變形，側翻卡在樹叢間。圖／台東縣消防局提供

