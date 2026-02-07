影／賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

楊姓通緝男子今天駕車在新北市樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。

新北市樹林警分局樹林派出所員警今天上午近11時巡邏行經樹林火車站前，發現1輛白色賓士汽車跨越雙黃線行駛上前攔下盤查，該車男性駕駛先佯裝配合停車，隨後突然倒車，撞及後方停等機車。

員警見狀為防止其逃逸，抽出警棍擊破駕駛座車窗玻璃，過程中不慎劃傷手指，但該車乘機加速沿立仁地下道往山佳方向逃逸。

警方依車號查出該車駕駛楊姓男子（54歲）為新北地檢署發布違反藥事法通緝犯，警方已擴大調閱沿路周邊監視器影像，掌握該車行駛動向，持續全力追查其下落儘速查緝到案。

楊姓通緝男子今天駕駛白色賓士汽車在樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
楊姓通緝男子今天駕駛白色賓士汽車在樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
楊姓通緝男子今天駕駛白色賓士汽車在樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
楊姓通緝男子今天駕駛白色賓士汽車在樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

新北 警察
