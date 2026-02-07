影／賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

楊姓通緝男子今天駕車在新北市樹林火車站前違規跨越雙黃線，因拒警攔檢還涉嫌倒退撞倒後方機車再往前加速逃跑，新北市樹林警方已掌握楊男身分全力追緝中。

新北市樹林警分局樹林派出所員警今天上午近11時巡邏行經樹林火車站前，發現1輛白色賓士汽車跨越雙黃線行駛上前攔下盤查，該車男性駕駛先佯裝配合停車，隨後突然倒車，撞及後方停等機車。

員警見狀為防止其逃逸，抽出警棍擊破駕駛座車窗玻璃，過程中不慎劃傷手指，但該車乘機加速沿立仁地下道往山佳方向逃逸。

警方依車號查出該車駕駛楊姓男子（54歲）為新北地檢署發布違反藥事法通緝犯，警方已擴大調閱沿路周邊監視器影像，掌握該車行駛動向，持續全力追查其下落儘速查緝到案。