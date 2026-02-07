高雄男倒國道匝道口遭輾死 擇日複驗查車禍前是否已亡

高雄市中正交流道匝道口男子遭3車輾撞死亡，今天高雄地檢署檢察官相驗，認為要查明他為何倒在路上、遭輾撞前是否已經因病死亡，將擇日複驗，並請回3名涉案的駕駛人。

昨天深夜11時20分左右，50歲高姓男子走路由東向西穿越中正路交流道東側便道，穿越馬路後，突然在上國道一號的匝道口車道倒下，由於天色昏暗，2分鐘內過往約20輛車未發現他。不巧，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，方、連2人停車報警，王男未留在現場駛離，3人都吃上過失致死官司。

今天上午11時許，雄檢檢察官相驗，高姓男子的同父異母弟弟表示沒意見，3名涉嫌肇事的駕駛人也說出無奈。