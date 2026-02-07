聽新聞
嘉義男清晨撞死人肇事逃逸 被逮酒測值高達0.26毫克
嘉義縣中埔鄉今天清晨4時許發生嚴重車禍，78歲吳姓男子騎機車，遭後方汽車猛力追撞，吳男重傷送醫不治，汽車駕駛肇事逃逸，隨後又有一名男子騎機車煞車不及，撞到倒地機車摔倒，警方循線找到26歲黃姓男子涉嫌肇事逃逸，且酒測值高達0.62毫克，詢後將他移送法辦。
據了解，吳姓男子今早騎機車行經和美村中山路五段，突然被同向後方汽車追撞，雖然吳男有戴安全帽，但撞擊力道猛烈，他被撞飛倒地身受重傷，由救護車送往嘉義基督教醫院，急救無效宣告死亡。汽車駕駛撞到人後，沒有下車查看，徑直把車開走，肇事逃逸離開現場。
吳男被撞後機車倒在地上，零件碎片四散，隨後一名68歲何姓男子騎機車經過，疑因煞車不及撞上倒地的機車，何男連人帶車摔倒，意識清楚、受傷送醫。警方循線追查，找到26歲黃姓男子涉嫌肇事逃逸，且到案後酒測值0.26毫克，依刑法公共危險罪將他移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
