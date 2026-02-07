快訊

沒搶到票別慌！鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場 這天開搶

越冷越追！「4大星座」天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

男子躺國道匝道口「20車未發現」遭輾死 肇事3駕駛人無奈：那裡太暗了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市中正交流道3輛轎車在匝道口，輾撞死躺在車道的男子，3名涉嫌肇事的男子，一致說「那裡太暗了」，燈光照明不夠，更沒想到會有人就躺在暗處，實在很無奈。

方姓男子是第二輛輾過高姓男子的駕駛人，是他報警發生車禍。他認為，除了應該改善燈光，也應規範行人權利，「也不是行人就是最大的，也應該照顧一下駕駛者」。

昨天深夜11時20分左右，50歲高姓男子走路由東向西穿越中正路交流道東側便道，穿越馬路後，突然在上國道一號的匝道口車道倒下，由於天色昏暗，2分鐘內過往約20輛車未發現他。不巧，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，方、連2人停車報警，王男未留在現場駛離，3人都吃上過失致死官司。

在石化公司當管理員的王姓男子是先撞及躺在路上的駕駛人。他說，這條路他已經走過10多年，都嫌這裡燈光不夠；他要去上班，經過的時候，車子顛了一下，他沒想到有人躺在路上，直到派出所聯絡太太，太太打電話告訴他，他才知道自己撞到人，「那裡很暗，燈光不夠」他實在很無奈。

連姓男子昨深夜載太太回家，說前方第二輛輾過人以後，躺在地上的男子又穿黑衣服，他趕緊煞車還是來不及，才撞上躺在馬路的人。

高雄國道匝道輾死人，3名駕駛人無奈說「那裡太暗了」。記者林保光／攝影
高雄國道匝道輾死人，3名駕駛人無奈說「那裡太暗了」。記者林保光／攝影
高姓男子躺在國道匝道口，遭3車輾撞<a href='/search/tagging/2/死亡' rel='死亡' data-rel='/2/231598' class='tag'><strong>死亡</strong></a>。記者林保光／翻攝
高姓男子躺在國道匝道口，遭3車輾撞死亡。記者林保光／翻攝
高姓男子躺在國道匝道口，遭3車輾撞死亡。記者林保光／翻攝
高姓男子躺在國道匝道口，遭3車輾撞死亡。記者林保光／翻攝

車道 行人 死亡 車禍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

兄弟差30歲…男子匝道口遭輾死 弟弟嘆與兄關係「不熟」

《成何體統》王楚然x丞磊 全員戲精妖后暴君靠「How are you」認老鄉

350萬人搶預約！《成何體統》未播先紅　開春最強古裝喜劇

影／高雄交流道驚悚車禍 男子倒匝道口遭3車輾過亡

相關新聞

國1南下五甲系統3車追撞事故 釀「紫爆」大塞車

根據警廣即時路況，今天下午1時14分，國道1號南下370.4K五甲系統交流道，有3車事故，其中有1輛大貨車和1輛自小客車...

男子躺國道匝道口「20車未發現」遭輾死 肇事3駕駛人無奈：那裡太暗了

高雄市中正交流道3輛轎車在匝道口，輾撞死躺在車道的男子，3名涉嫌肇事的男子，一致說「那裡太暗了」，燈光照明不夠，更沒想到...

討債擄人！中壢警1小時內兩地救出一家3口 逮9嫌1未成年

網路平台傳出桃園市中壢發生當街擄人，中壢警分局表示，案發時間為2月2日起因為債務糾紛，警方當天下午接獲報案即啟動應變機制...

兄弟差30歲…男子匝道口遭輾死 弟弟嘆與兄關係「不熟」

高姓男子昨天深夜倒在高速公路匝道口，遭路過的3輛汽車輾撞死亡，今天他同父異母的弟弟前往市立殯儀館，說和哥哥「不熟」，也不...

國道3南下桃園龍潭段火燒車 警、消及時趕到滅火

國道三號高速公路南下70.9公里桃園市龍潭路段，今天中午發生轎車火燒車，消防局12時37分據報，調派高平分隊趕往，不到5...

高雄男倒國道匝道口遭輾死 擇日複驗查車禍前是否已亡

高雄市中正交流道匝道口男子遭3車輾撞死亡，今天高雄地檢署檢察官相驗，認為要查明他為何倒在路上、遭輾撞前是否已經因病死亡，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。