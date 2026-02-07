男子躺國道匝道口「20車未發現」遭輾死 肇事3駕駛人無奈：那裡太暗了

高雄市中正交流道3輛轎車在匝道口，輾撞死躺在車道的男子，3名涉嫌肇事的男子，一致說「那裡太暗了」，燈光照明不夠，更沒想到會有人就躺在暗處，實在很無奈。

方姓男子是第二輛輾過高姓男子的駕駛人，是他報警發生車禍。他認為，除了應該改善燈光，也應規範行人權利，「也不是行人就是最大的，也應該照顧一下駕駛者」。

昨天深夜11時20分左右，50歲高姓男子走路由東向西穿越中正路交流道東側便道，穿越馬路後，突然在上國道一號的匝道口車道倒下，由於天色昏暗，2分鐘內過往約20輛車未發現他。不巧，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，方、連2人停車報警，王男未留在現場駛離，3人都吃上過失致死官司。

在石化公司當管理員的王姓男子是先撞及躺在路上的駕駛人。他說，這條路他已經走過10多年，都嫌這裡燈光不夠；他要去上班，經過的時候，車子顛了一下，他沒想到有人躺在路上，直到派出所聯絡太太，太太打電話告訴他，他才知道自己撞到人，「那裡很暗，燈光不夠」他實在很無奈。