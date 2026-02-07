快訊

7旬婦人回家途中跌倒 北市警熱心牽手助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬黃姓婦人日前在外散步時，疑因體力不支跌倒地面，有民眾熱心報警求助，台北市警方獲報趕抵，確認她沒有受傷無需送醫，但考量離她家路程還有一段路、走路要10多分鐘，熱心直接開車護送她回家，期間牽著手以防她再次跌倒，展現警察鐵漢柔情的一面。

士林分局社子派出所所長呂俊逸、警員林聖凱1月3日執行巡邏勤務時，接獲通報指延平北路七段63巷口有老婦跌坐路中，情況危急，員警隨即趕往現場查看。

員警到場時，只見黃婦（76歲）無助地坐在馬路中央，不時有車輛通過，現場險象環生，呂、林2員立即上前，一邊示意來車減速，一邊小心將黃婦攙扶至路旁安全處休息，並關心她身體狀況，所幸黃婦意識清楚，身上未見明顯外傷。

警方了解，黃婦是轄內住戶，當天下午外出散步時突然感到身體不適、體力不支，才會跌坐在馬路上，黃婦休息片刻後逐漸恢復體力，但考量氣溫變化明顯，員警擔心她獨自返家途中再發生狀況，主動陪同護送返回住處，黃婦對警方即時伸出援手頻頻感謝。

社子派出所所長呂俊逸（左）、警員林聖凱（右）日前協助轄內跌倒的老婦人回家。記者翁至成／翻攝
社子派出所所長呂俊逸（左）、警員林聖凱（右）日前協助轄內跌倒的老婦人回家。記者翁至成／翻攝
士林分局社子派出所員警獲報轄內有老婦人跌倒，熱心攙扶、牽手護送她返家。記者翁至成／翻攝
士林分局社子派出所員警獲報轄內有老婦人跌倒，熱心攙扶、牽手護送她返家。記者翁至成／翻攝
士林分局社子派出所員警獲報轄內有老婦人跌倒，熱心攙扶、牽手護送她返家。記者翁至成／翻攝
士林分局社子派出所員警獲報轄內有老婦人跌倒，熱心攙扶、牽手護送她返家。記者翁至成／翻攝

