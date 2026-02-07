北市男酒醉在路上亂晃 警到場他還發酒瘋…遭強制送醫

42歲林姓男子昨天酒醉在台北市忠孝東路、林森南路口亂晃，有民眾誤以為他持刀報警，警方趕抵盤查，確認他沒有持刀，但他情緒激動自撞額頭，甚至頻頻大喊「是要我去死嗎？」，警方依法管束，聯繫消防局救護人員，經醫院評估達強制送醫標準，送聯合松德院區治療。

中正一忠孝東路派出所6日晚上11點34分獲報，忠孝東路與林森南路口有人疑似持刀，警方獲報後不敢大意，立即啟動應變機制，迅速派遣警力趕赴現場。

到場聯繫報案人，鎖定疑似持刀民眾行蹤，隨即在林森南路、徐州路口攔查到他，盤查確認他身上沒有攜帶刀械等違禁品，釐清身分是林男，但發現他疑因酒後情緒激動，不斷大聲叫罵更有自傷情事，警方考量他影響公共安全之虞依法管束，並聯繫醫院和家屬後強制送醫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康