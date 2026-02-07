討債擄人！中壢警1小時內兩地救出一家3口 逮9嫌1未成年

網路平台傳出桃園市中壢發生當街擄人，中壢警分局表示，案發時間為2月2日起因為債務糾紛，警方當天下午接獲報案即啟動應變機制，指揮線上警力迅速趕赴現場，一小時內先後在兩地救出一家三口，並逮捕9名涉案者其中一人未成年，全案依妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方追查，初步了解全案起因為債務糾紛，47歲鄭嫌認為被害人49歲張男避不還債，於是夥同另外8嫌2日分乘兩輛廂型車前往討債，一夥人先在張的住處外守候，看見張男開車外出時，立即上前攔下車，將張男押上車，並強制張的妻子及女兒二人上另一輛車。