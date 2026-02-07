快訊

兄弟差30歲…男子匝道口遭輾死 弟弟嘆與兄關係「不熟」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高姓男子昨天深夜倒在高速公路匝道口，遭路過的3輛汽車輾撞死亡，今天他同父異母的弟弟前往市立殯儀館，說和哥哥「不熟」，也不知道他怎麼會倒在路上出車禍

50歲的死者高姓男子和他同父異母的弟弟相差30歲。他弟弟上午受訪時說，與哥哥已經大約4、5年沒見過面，以前也很少見面，連之前過年也沒碰到，和哥哥不熟，是今天爸爸聯絡他，哥哥出車禍要驗屍才到殯儀館。

據瞭解他近況的人了解，高姓男子雖然有家、有租處，最近都打零工，但夜裡常在國軍高雄總醫院、衛武營附近流連，有時候酒後「癲到哪裡，就睡哪裡」，有時候睡在國軍高雄總醫院前面的公園，還有幾次酒後躺醫院附近的馬路上，民眾報案，員警才去勸他離開。

高姓男子早年曾涉及竊盜等案件，最近在北高雄地區因酒後與人發生衝突，被控傷害，最近橋頭地檢署屢次通知他未到案，透過他戶籍地的轄區警方要通知他，但是還沒找到他的人，昨天深夜卻發現他在交流道匝道口車道，遭經過的車輛輾撞死亡。

據了解，昨天深夜11時20分左右，高姓男子走路由東向西穿越中正路交流道東側便道，穿越馬路後，突然在上國道一號的匝道口車道倒下，由於天色昏暗，2分鐘內過往約20輛車未發現他，不巧，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，方、連2人停車報警，王男未留在現場駛離。

高姓男子在匝道口遭車輾撞死亡，弟弟（左）今天到殯儀館認屍。記者林保光／翻攝
高姓男子在匝道口遭車輾撞死亡，弟弟（左）今天到殯儀館認屍。記者林保光／翻攝

車道 死亡 車禍
