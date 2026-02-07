北市男分心自撞分隔島 「翻滾快一圈」橫躺大馬路…警排除酒駕、毒駕

台北市中山區新生北路與民權東路口，昨天深夜發生轎車翻覆事故，45歲謝姓男子疑因分心，未注意車前路況，車輛自撞後當場翻覆，翻滾了快一圈才停下，警方獲報趕抵，確認他沒有酒駕、毒駕，依交通事故流程處理。

中山警方昨天晚上10點57分獲報，指中山區新生北路二段與民權東路二段口發生交通事故趕抵，謝男開車沿新生北路二段由南往北行駛時，不慎擦撞路邊分隔島，釀車輛當場翻覆，所幸未波及其他車輛及行人。

警方指出，謝男事故後意識清楚，由救護人員協助送醫治療，經現場實施酒測，酒測值為0，也沒有毒駕情事。