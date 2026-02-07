和友人酒聚23歲男跌落2樓採光罩躺一夜不治 年節前喪子母痛心疾首

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

23歲羅姓男子前晚和友人聚會，後一群人至美籍友人高市透天租屋處續攤，因羅爛醉，友人請他到4樓休息，沒料，昨下午一覺醒來卻找不到人，驚見羅跌落2樓採光罩，消防員架梯救人，發現羅無呼吸心跳經送醫搶救仍不治，讓年節前不幸喪子的母親悲痛欲絕。

三民一警分局調查，這起不幸的意外發生在昨天下午3點多，羅姓男子前一晚和友人相聚，深夜一行人又前往美籍友人位於同盟路的透天租屋處續攤，羅男泥醉後，友人請他到4樓臥房休息。

昨天下午2點多，美籍男子醒來，發現羅男不在房內，但窗戶打開，探頭往看，驚見羅男跌落在2樓採光罩處，呼叫他沒反應急報警。

警消趕抵現場，消防員先架梯登上採光罩，檢視羅男傷勢，發現掉落採光罩躺了一夜的羅男外觀看不出有外傷，但已無呼吸心跳，於是先拆掉2樓窗戶，將長背板抬上採光罩，並以固定架將羅男固定後從窗戶送進屋內。

救護員使用自動體外心臟電擊去顫器AED按壓後送醫急救，羅男母親接到通知無法置信趕赴醫院，一度不放棄救兒；沒料，傍晚時分，羅男因傷重宣告不治。

即將過農曆春節，羅母痛失愛子，難以置信兒子只是出門卻回不了家，白髮人送黑髮人，哭到近乎昏厥。

據了解，美籍友人稱，當時見羅男喝得很醉，請他到4樓休息，睡前他還看了一下，見羅男躺在床上睡覺，不清楚為何會跌落2樓。羅男是否因斷片跌落2樓，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市羅姓男子前天深夜和外籍友人酒聚泥醉，沒料一覺醒來，友人昨天下午驚見羅跌落2樓採光罩，消防員架梯救人，發現他無呼吸心跳，緊急送醫急救。記者石秀華／攝影
心跳 消防員 死亡
