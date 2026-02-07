南迴轎車失控撞橋墩！騰空多次翻滾後落山谷 駕駛重傷送醫

快訊

中央社／ 台東縣7日電

台9線<a href='/search/tagging/2/南迴公路' rel='南迴公路' data-rel='/2/105244' class='tag'><strong>南迴公路</strong></a>香蘭至金崙路段，7日上午發生1輛自小客車失控撞上橋墩，翻滾後掉落20公尺深山谷，40歲駕駛傷重送醫搶救中。圖／中央社
台9線南迴公路香蘭至金崙路段，7日上午發生1輛自小客車失控撞上橋墩，翻滾後掉落20公尺深山谷，40歲駕駛傷重送醫搶救中。圖／中央社

台9線南迴公路香蘭至金崙路段，今天上午發生1輛自小客車失控撞上橋墩，騰空數公尺高，並多次翻滾後掉落20公尺深山谷，40歲駕駛傷重送醫搶救中。

從民眾提供的行車紀錄器畫面，今天上午9時許一輛自小客車行經台9線394公里處 （南迴公路香蘭至金崙段）時，忽然失控偏右衝出路面，隨即側邊撞上橋墩，翻轉後掉落約20公尺深的山谷，車內物品拋出車外。

台東縣消防局大武大隊接獲通報後，立即動員器材車和救護車前往搶救，搜救人員利用垂降方式下山谷，將駕駛救出，固定在長背板後，再利用懸臂加上地面上的人員拉繩將受困人員救起，送到台東馬偕醫院搶救。

警消初步調查，駕駛姓陳，40歲，為何車子會突然偏離路面，還要進一步調查。

南迴公路
