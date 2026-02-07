78歲男墜落彰化八堡二圳 被救起無呼吸心跳送醫搶救

彰化縣二水鄉八堡圳又發生溺水案件，1名長者今墜落在十五路與八堡二圳的交會路口被發現，彰化縣消防局派員緊急救起，初步檢查已無吸呼心跳，送田中和仁醫院急救，目前情況不明。

據了解，有民眾目擊年約78歲男性在二水鄉三義巷附近墜入八堡圳，上午10點12分通報彰化縣消防局，二水、田中、社頭消防分隊各式合計出動7輛消防車、1輛救護車、兩部急流舟、1架無人機和13名消防人員、1名役男、7名義消，沿八堡二圳下游搜尋，14分鐘後在八堡二圳內的三放水門附近發現他，費時28分鐘吊掛救援上岸。

經消防救護人員評估他無呼吸心跳，立即進行心肺復甦術和自動體外心臟電擊去顫器施救，並建立呼吸道保持呼吸暢通等急救處置，救護車救往田中仁和醫院急救。