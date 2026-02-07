流連公園男子躺車道遭輾斃 他另涉案檢方屢傳不到

高雄市中正路交流道匝道口，昨天深夜高姓男子倒在車道，遭3輛準備上匝道的車輛碰撞或輾過致死。據了解，高姓男子近3年已少與家人聯繫，獨自在外，並且涉傷害案，正由橋頭地檢署通知到案中。

據了解，50歲的死者高姓男子家住高雄市苓雅區，與父母同住，以前曾涉及刑案，近3年已少與家人聯繫，獨自在外租屋。

據了解他近況的員警說，高姓男子雖然有家、有租處，最近都打零工，夜裡常在國軍高雄總醫院、衛武營附近流連，有時候就睡在國軍高雄總醫院前面的公園。